Pressens faglige utvalg uttaler

Saken oppdateres.

Klagen gjelder en artikkelserie i Adresseavisen om hvordan et område i Trondheim ble regulert til boligformål.

Klager er Kolbjørn Selmer, daglig leder og hovedeier i selskapet Overvik Utvikling (OU), som eier området. Han klager med samtykke fra medeier i OU, Ketil Fjerdingen, og fra Jan Håvard Valstad i Eiendomsmegler 1.

Klager mener at Adresseavisen har brutt god presseskikk på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Avisen har ikke gitt OU tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, ifølge klager. Han mener dessuten at avisen har laget en usaklig og omtankeløs fremstilling, samt utelatt viktige opplysninger og publisert faktafeil. Slik klager ser det, har Adresseavisen også brutt god presseskikk gjennom å publisere en setning som ble strøket i en sitatsjekk. Avisen har videre unnlatt å rette feil, og heller ikke fjernet usaklige leserkommentarer med sterke beskyldninger, ifølge klager. Klager mener dessuten at Adresseavisen har publisert en tittel som konstaterer at det bygges «feil type» boliger på Overvik, noe han mener avisen ikke hadde dekning for.

Adresseavisen kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen mener at klager har fått tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, og at redaksjonen har vist hensyn overfor klager gjennom hele dekningen av saken. Avisen benekter også å ha publisert faktafeil, og mener at de utelatte opplysningene som klager viser til, ikke var presseetisk påkrevet å publisere. Adresseavisen beklager at setningen som ble strøket i en sitatsjekk, kom på trykk, men mener at den uansett ikke bryter med god presseskikk. Avisen opplyser videre at leserkommentarene ble fjernet da klager tok kontakt med redaksjonen etter rundt to måneder, men at dette var for å imøtekomme klager, ikke fordi kommentarene brøt med god presseskikk. Når det gjelder den påklagede tittelen, opplyser avisen at den bygger på en kildes mening om flere boligprosjekter i Trondheim.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag. Avisen var i sin fulle rett til å undersøke og omtale forholdene.

Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger, har krav på samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Beskyldningene må altså være både sterke og av faktisk art for at kravet skal utløses. PFU merker seg at påstander om flytting av en skoletomt står sentralt i klagen. I den grad påstandene inneholder sterke beskyldninger, påpeker utvalget at klager har fått svare på beskyldningens hovedbudskap, nemlig at Overvik Utvikling angivelig «dyttet» fellesoppgaver over på andre. Når det gjelder påstanden om at barnefamilier neppe vil ha blokker på landet, som fremkommer i en av artiklene, anser ikke utvalget dette som en sterk beskyldning av faktisk art.

Derimot mener utvalget at Ketil Fjerdingen burde fått imøtegå en påstand om at han angivelig tilbød gratis skoletomt i bytte mot boligregulering. Sett i lys av sakens kontekst, er dette en sterk beskyldning av faktisk art som han eller Overvik Utvikling burde ha blitt forelagt. Adresseavisen sendte Overvik Utvikling spørsmål om skoletomten, men den konkrete beskyldningen kom ikke frem i spørsmålene på en tydelig nok måte. Fjerdingen imøtegikk påstanden i artikler som ble publisert flere måneder tidligere, men dette opphevet ikke hans rett til samtidig imøtegåelse da beskyldningen ble publisert igjen. Avisen kunne ha funnet frem Fjerdingens tidligere uttalelser og publisert disse. Etter publisering la avisen riktignok inn én setning i nettutgaven om at Fjerdingen har benektet påstanden, men denne tilføyelsen ble ikke publisert i papiravisen.

Videre mener PFU at det ikke er dokumentert at Adresseavisen har publisert feilaktige opplysninger, eller utelatt sentrale opplysninger, i de påklagede artiklene, jf. punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Slik PFU ser det, har Adresseavisen hatt dekning for det som er skrevet, selv om avisen og klager leser sakens dokumentasjon noe ulikt. PFU understreker at det er redaksjonens privilegium å velge vinkling.

Utvalget merker seg at Jan Håvard Valstad i Eiendomsmegler 1, som ble intervjuet i en av artiklene, ønsket å trekke sitatene sine etter publisering. Han skrev et tilsvar om dette som ble publisert i avisen. Adresseavisen redigerte imidlertid bort en setning med kritikk av avisen, som redaksjonen var uenig i. Dette mener PFU var lite raust av avisen, selv om det ikke utgjør brudd på god presseskikk.

En av de påklagede artiklene hadde en tittel som sa at det bygges boliger av «feil type» på «feil sted» i Trondheim. Tittelen bygget på en kildes mening; det var ikke en faktaopplysning som kunnes slås fast av avisen. PFU ser at tittelen kan fremstå som en faktaopplysning i papirutgaven. Men utvalget mener at tittelen også kan leses som en mening. Det er ikke åpenbart hvordan man skal forstå den grafiske utformingen. Det er også av betydning at den kommer rett etter et sitat fra den aktuelle kilden.

PFU minner om at Vær Varsom-plakaten også gjelder leserkommentarer, og at kommentarer som bryter med god presseskikk, skal fjernes så raskt som mulig, jf. punkt 4.17. Utvalget merker seg at de påklagede kommentarene var generelt formulert i et sakskompleks som gjelder mange aktører. Selv om PFU forstår at klager reagerer på kommentarene, mener utvalget at de ikke bryter med god presseskikk. Samtlige leserkommentarer ble for øvrig fjernet da klager tok kontakt med redaksjonen rundt to måneder etter publisering. PFU vil også minne om at artikler som retter sterk kritikk mot noen, krever større årvåkenhet i kommentarfeltene.

Adresseavisen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.



Oslo 31.oktober 2017



Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,

Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Øystein Stray Spetalen