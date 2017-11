Europarådet gir pris for vitnestøtte i domstolene

Tenk at noen mente at Aurora i Nidarosdomen var en dårlig idé! 6

IS tar på seg skylden for New York-angrepet

Ny studie: Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risiko for at barnet får ADHD

Saken oppdateres.

Europarådet gjennom European Commision for Efficiency of Justice (CEPEJ) har tildelt Norge Crystal Scales of Justice Award 2017.

- Denne prisen er en anerkjennelse av godt arbeid over lang tid, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

Han mener det er viktig og bra at vitnestøttevirksomheten legges merke til utenfor Norge.

- Mottoet for vitnestøttevirksomheten er at «Et trygt vitne er et godt vitne» og et viktig bidrag til rettssikkerheten, sier Urke.

LES OGSÅ: Juryordningen er historie fra nyttår – men for noen skal juryen fortsatt avgjøre

Vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for vitner i norske domstoler. De tilbyr medmenneskelig støtte og gir veiledning rundt hva som skjer i rettssalen.

Litauen tok etter

Et av kriteriene for å få prisen er at initiativet skal være overførbart til andre land. Litauen innførte vitnestøtte etter norsk modell i 2016. CEPEJ sitt formål med prisutdelingen er å fremheve nyskapende praksis som bedrer effektivitet og kvalitet i rettssystemet.

I år ble 37 initiativ fra 18 land og to internasjonale institusjoner vurdert. Juryen stemte frem fire initiativ som ble invitert til å presenterte sitt arbeid under prisutdelingsseremonien i Edinburgh 27. oktober. Vitnestøtte stakk av med hovedprisen, mens initiativ fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Italia fikk hederlig omtale.

LES OGSÅ: Den tredje avmakt

Vitnestøttene er 430 frivillige, som stiller opp i fritiden for vitner, som skal forklare seg i retten. Tiltaket er et samarbeid mellom norske domstoler, Røde Kors og Domstoladministrasjonen (DA).

Gi praktisk informasjon

Vitnestøtten skal gi praktisk informasjon om hva som skal skje i rettsmøtet til de som skal vitne. Det innebærer at vitnestøtten gir informasjon om rettsprosessen og rettssystemet, har evne til å komme i kontakt med folk og tilby støtte. Vitnestøtten har taushetsplikt. Vitnestøtten må kunne kommunisere uten å involvere seg i saken og skal ikke gi råd om hva vitnet skal si.

LES OGSÅ: Blir Venstres frontfigur i Trondheim

Det fremgår av hjemmesiden til DA at hvis et vitne i retten kan konsentrere seg om sin forklaring, får retten et mest mulig riktig grunnlag for å sin avgjørelse. En vitnestøtte som avklarer alle praktiske spørsmål og tilbyr støtte, vil redusere vitnets usikkerhet i møte med domstolen. Det betyr at ordningen bedrer rettssikkerheten.

Kan gi bedre service

Vitnestøtteordningen innebærer også bedre service i domstolene. De fleste domstoler har ikke personell til å ta imot og veilede vitnene når de kommer. Mange vitner må også vente lenge før det er deres tur, og dessverre gis det ikke alltid beskjed om forsinkelser. Vitner som møter i domstoler med vitnestøtte, vil derimot i større grad få informasjon om de må vente.

LES OGSÅ: Innfører adgangskontroll i Tinghuset

I Norge baseres vitnestøtteordningen på frivillighet. Det innebærer at vitnestøttene er nøytrale, de har ingen bindinger til partene. Mange vitner har gitt positive tilbakemeldinger på at de har fått bistand av personer som har meldt seg frivillig til dette vervet, uten godtgjørelse.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.