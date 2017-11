Har identifisert bilen som stakk av etter påkjørsel av kvinne på Persaunet

To måneder etter ulykken sliter Didrik Tønseth fortsatt med hodepine: – Det er frustrerende

Saken oppdateres.

Det var mandag ettermiddag i 13-tiden at en kvinne ble påkjørt på Persaunet i Trondheim. Bilføreren stakk av etter hendelsen.

- Påkjørselen har skjedd i en fotgjengerovergang. Kvinnen i 30-årene er kjørt til sykehus og er lettere skadd, sa operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen etter hendelsen.

Startet etterforskning

Han opplyste også at alt tydet på at sjåføren visste at han hadde truffet kvinnen.

Det ble iverksatt etterforskning etter påkjørselen, hvor blant annet overvåkningskamera skulle sjekkes. Arbeidet kan nå ha ført frem.

Vet hvilken bil som ble brukt

- Vi har nå identifisert bilen som ble brukt, og vi har dermed gode forhåpninger om å finne sjåføren, sier krimvaktleder May Britt Enmo ved kriminalvakta ved Sentrum politistasjon tirsdag morgen like før klokken 08.00.

Kvinnen ble påkjørt da hun gikk over gaten ved ved Coop-butikken på Persaunet.