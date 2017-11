Mye stillesitting? Så fysisk aktiv må du være for å motvirke den negative effekten

Her henger en av verdens største filmstjerner utenfor kanten på den norske attraksjonen

20-åring tiltalt for voldtekt av skoleelev

Tollefsen snakker ut om hodeskaden - frykter at han aldri vil fungere som normalt igjen

- Norge er et okkupert land

Her ble det målt høstens laveste temperatur i Trøndelag i natt

Tenåringer fikk saftige forelegg for feilkjøring

To trøndere er med i VM-troppen

Tenåringer fikk saftige forelegg for feilkjøring

Større risiko for å dø på jobb for utenlandske arbeidere

To trøndere er med i VM-troppen

Saken oppdateres.

Klokken 09.48 tirsdag morgen fikk brannvesenet melding om en bilbrann i Frode Rinnans veg på Moholt i Trondheim.

- Vi holder nå på med slokking, sa operatør Vibeke Arnsen ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag like etter klokken 10.00.

Et vitne Adresseavisen var i kontakt med opplyste at bilen sto på en parkeringsplass, og at det i en periode kom åpne flammer fra kjøretøyet.

Klokken 10.20 forlot brannvesenet stedet etter å ha slukket brannen.