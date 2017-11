Veien tåler ikke belastningen etter at det ble omkjøring her

Saken oppdateres.

Vinneren får prisen for sin aktive innsats og bevisste holdning til inkludering, integrering og likestilling av innvandrere i norsk arbeids- og foreningsliv.

«Foreningen har jobbet målrettet med å synliggjøre innvandrere som ressurs i rekruttering av ansatte i ulike bedrifter. Foreningen har også vært svært bevisst på å rekruttere innvandrere, og har medlemmer fra over 30 ulike etniske grupper. Flere medlemmer med innvandrerbakgrunn har hatt ulike tillitsverv i foreningen,» heter det i begrunnelsen fra kommunen.

- Trønder-nobelpris

Det var Ole Roger Berg og Behzad Bakhtiari som mottok prisen fra rådmann Morten Wolden i forrige uke.

- Dette er kjempestort for oss. Det er nesten som en trønder-nobelpris. Vi i fagforeningen har vi jobbet i mange år mot trakassering og rasisme på arbeidsplassen, så dette er kjempefint, sier Bakhtiari.

Han er bussjåfør for Nettbuss, og kjører ulike linjer i Trondheim, som 9, 7, og aller mest linje 5.

- Det er viktig at alle er vennlige mot hverandre. Ingen skal trakasseres fordi de kommer fra Afrika, Asia eller et annet sted. Vi må stå sammen og være hjelpsomme. Vi må være fargeblinde og se hverandre som et menneske, sier den blide bussjåføren.

Kampanje mot mobbing

«Prisvinneren har lagt vekt på mangfold som et positivt element på arbeidsplassen og har gjennomført holdningskampanjer mot mobbing og diskriminering. Også engasjement for demokratiske idealer og kampen for rettferdighet utenfor landets grenser er en del av begrunnelsen for pristildelingen,» heter det i begrunnelsen fra juryen.

Prisen ble delt ut under Mangfolds- og integreringskonferansen.

Mangfoldsprisen deles ut for fjerde året på rad. Tidligere vinnere er blant annet Mildrid Wik i Kristent Interkulturelt Arbeid.

