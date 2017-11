Fire boliginnbrudd på tre dager i Trondheim

Over 4000 klare for Deep Purple

Onsdag kveld ble politiet nok en gang varslet om et innbrudd i en bolig i Trondheim. Denne gang gikk innbruddsalarmen i et boligstrøk på Bromstad.

- Et vindu i boligen er knust. Men trolig har gjerningspersonen blitt skremt da innbruddsalarmen gikk. Ingen har vært inne i boligen, sier Lars Letnes, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Søkte med hund

Politiet rykket ut til stedet, og søkte i området med hund, uten at de kom på sporet av noen gjerningspersoner.

Politiet fikk melding om innbruddet ved 19.30-tiden.

Det er tredje kveld på rad med melding om boliginnbrudd i Trondheim. Mandag kveld tok uvedkommende seg inn i boliger på Strinda og Heimdal. Beboerne var ute, og oppdaget innbruddene da de kom hjem ved 18-19-tiden. Gullsmykker og en playstation ble stjålet fra boligen på Heimdal.

Tirsdag kveld ble det meldt om innbrudd i en bolig på Sverresborg. Også her ble det stjålet smykker.

Ved disse innbruddene tok gjerningspersonene seg inn ved å bryte opp vindu.

Ber folk være våkne

Letnes sier at politiet etterforsker sakene, og at de ikke utelukker at de kan ha en sammenheng.

- Vi ber nå folk om å være våkne, og melde fra til oss hvis de ser noe de reagerer på. Det er viktig for oss at de gjør observasjoner i slike tilfeller, for ofte kan det være små detaljer som er viktige for politiets arbeid, sier Letnes.