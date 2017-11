Sånn så det ut over Trondheim tirsdag kveld

Over 4000 klare for Deep Purple

Saken oppdateres.

Nordlyset er meldt å kunne komme opp i en styrke av KP5 de neste fire dagene - til og med lørdag. KP5 betyr at nordlyset kan være mulig å se så langt sør som til Oslo. Videre er Kp en skala som brukes for å fortelle om styrken på en geomagnetisk storm. Skalaen går fra 0 til 9, hvor 0 er veldig svakt og 9 er en kraftig geomagnetisk storm med sterkt synlig nordlys.

Ikke så lovende værmelding

Ifølge værkartet til Storm.no kan det være sjans for hull i skydekket rundt klokka 19 i dag onsdag, og også fra klokka 18 på lørdag. Men ellers sier værkartet til Storm.no at det stort sett vil være overskyet. Men et værkart dekker også fuktighet i lufta, og den trenger ikke nødvendigvis å være til hinder for å ta nordlysbilder. Så hvis en ser stjerner på nattehimmelen, vil det også være mulig å få bilder av nordlys. Ellers vil det være lurt å dra til et sted med lite gatelys, og unngå å se på mobiltelefonen i 20 minutters tid - så øynene får tilpasset seg og en får skikkelig nattsyn. Ellers anbefales det å laste ned en app som sier fra når det er størst sjanse for å se nordlys.