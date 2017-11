Innbruddsbølge i Trondheimområdet - elleve innbrudd på én uke

Vil ha F-35 på vingene over Ørlandet fredag

Saken oppdateres.

Torsdag kveld slo politiet full alarm og rykket ut med patruljer både fra Stjørdal og Trondheim da innbruddsalarmen gikk i en bolig på Vikhammer.

- Siden det har vært flere innbrudd i det siste, har vi satt ekstra trykk på dette. Vi har varslet vekterselskap om at de må melde fra med en gang alarmen går, slik at vi kan rykke ut raskt. Klokken 18 fikk vi melding om innbrudd på Vikhammer, og da rykket vi ut med både sivile og uniformerte biler. Vi sendte også en hundepatrulje, sier Viola Elvrum, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Uvedkommende hadde tatt seg inn i boligen ved å knuse et vindu, men var forduftet da politiet kom.

Litt senere fikk politiet en ny melding om innbrudd i en bolig på Vikhammer.

- Tyvene skremt

- Vi har i en periode vært forskånet for grove tyveri mot eneboliger i Trondheim, men nå skjer det igjen - over hele byen. Vi har så langt ingen mistenkte. Det kan være både lokale kriminelle eller omreisende vinningskriminelle som står bak, sier Mona Gikling, teamleder for vinningsetterforskning ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Torsdag fortalte hun at politiet har registrert åtte innbrudd eller innbruddsforsøk. Torsdag kveld kom det imidlertid melding om tre nye innbrudd, to på Vikhammer samt et på Blussuvold.

- Huseier på Blussuvoll har vært bortreist siden tirsdag, så vi er usikre på når dette innbruddet ble begått. Her er det stjålet smykker og klær, sier Elvrum.

- Vi tror det er en sammenheng mellom disse innbruddene. Modusen som brukes er lik: Vinduene tas ut eller knuses - om de ikke får til å ta dem ut. Deretter går de inn i boligene og stjeler gull. Innbruddene har skjedd på ettermiddag og kveld, sier Gikling.

I noen av tilfellene har tyvene blitt skremt av husalarmer.

- Mange av de nye alarmene har kamerafunksjon. Dere har ikke bilder av gjerningspersonene?

- Nei, og i de fleste tilfellene har tyvene oppholdt seg på soverom - hvor det gjerne ikke er alarm montert, opplyser Gikling.

Innbrudd over hele byen

Her er lista over dager og steder hvor det har vært boliginnbrudd og innbruddsforsøk i Trondheim:

4. november: To innbrudd på Heimdal. Bare for et av forholdene har politiet sikkert gjerningstidspunkt. Det andre innbruddet mener etterforskerne skjedde samme kveld, men det er i anmeldelsen oppgitt å ha skjedd mellom 3. og 6. november.

Mellom 4. og 5. november på Valentinlyst.

5. november på Lade. Mest sannsynlig har tyvene slått til på kvelden 4. november eller natt til 5. november.

Mellom 2. og 5. november på Strindheim. Mest sannsynlig har lovbruddet skjedd på kvelden 4. november eller natt til 5. november.

6. november på Eberg.

7. november på Sverresborg.

8. november på Bromstad.

9. november på Blussuvoll og Vikhammer.

I de tilfellene hvor innbruddsalarmer har blitt utløst, har politiet vært like bak tyvene, opplyser Øyvind Jørgensen, etterforsker ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

- Men det oppstår en forsinkelse i forbindelse med alarmene. Politiet får jo ikke melding før vekteren har kommet frem og ser at det har skjedd noe, sier han.

Vil gjerne ha tips

Jørgensen jobber i MVK-gruppa ved Sentrum politistasjon. MVK er forkortelsen for mobile vinningskriminelle, og kriminalitet begått av tilreisende, utenlandske vinningsforbrytere er gruppens hovedfokus å avdekke og forebygge.

Han oppfordrer byens befolkning til å være observante fremover.

- Sett på alarmen og meld fra til politiet om snoking eller mistenkelige kjøretøy, råder han.

Om noen har observasjoner eller tips i saken, kan Kriminalvakta ved Sentrum politistasjon kontaktes. MVK-gruppa mottar i tillegg informasjon på følgende e-post: mvk.stpd@politiet.no.

- Om folk ser noe som er pågående, da må de ringe 112, sier Jørgensen.