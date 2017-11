Redningsaksjon var øvelse

Vil ha F-35 på vingene over Ørlandet fredag

Saken oppdateres.

I løpet av torsdag ettermiddag fikk Adresseavisen inn flere tips om svart røyk og kraftige flammer fra Høvringberget mellom Ilsvika og Trolla i Trondheim.

- Vi så et helikopter også, men vet ikke om det hadde sammenheng med flammene, forteller én.

- En person ble firet fra et helikopter og ned i en oransje livbåt, forteller en annen, Brage Carlsen, som observerte den oppsiktsvekkende øvelsen fra Skansenområdet i 14-tiden torsdag.

Tilgjengelig for henvendelser

Til tross for det urovekkende synet trondhjemmerne var vitne til, var det ikke kommet noen meldinger til brannvesenet.

- Det hender at folk som tenner større bål, og ikke vil at det skal komme noen brannbil, ringer oss for å varsle. Men vi har ikke fått noen slike meldinger i dag, sier Ketil Sivertsen i brann og redningstjenesten.

Han avkrefter at det har kommet inn noen meldinger hos dem om brann eller røyk fra Høvringberget, og benytter anledningen til å ønske publikum velkommen til å ringe inn på tlf. 110 hvis de skulle ha slukket en brann.

Hellikopterbrannøvelse

Operasjonssjef ved Falck Nutec Rolf Kristian Egeli kan avsløre at røyken og ilden kan spores til deres opplæringssenter på Høvringberget.

- Der har de hatt HLO-kurs (Helicopter Landing Officer, red.anm.) i dag, eller som vi kaller det, helivakt-kurs, oppklarer han.

Slike kurs er beregnet på personer som bemanner helikopterdekk og jobber med take-off og landing på plattformer i Nordsjøen.

Operasjonssjefen forteller at kursdeltakerne, i tillegg til å få repetert forskrifter og rutiner, øver på slukking av helikopterbranner.

- De har i dag trent på bruk av skumkanoner og annet slukkemateriell som de har ute på plattformene, men som de naturlig nok bør lære å bruke på fastlandet, forsikrer operasjonssjefen.

Installasjoner i Nordsjøen kan ifølge operasjonssjefen ha opptil 20 helikopterlandinger hver dag.

