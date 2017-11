Tror på vedtak om bevæpning av politiet på Værnes

Saken oppdateres.

På en pressekonferanse i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag presenterte justisminister Per Willy Amundsen regjeringens beslutning om å innføre midlertidig generell politibevæpning Gardermoen. Vedtaket baserer seg på en anmodning fra Øst politidistrikt.

Stortingsrepresentant fra Høyre Guro Angell Gimse mener det er svært sannsynlig at Trøndelag politidistrikt også vil få innvilget et tilsvarende vedtak for Værnes hvis det kommer en anmodning fra politimesteren i Trøndelag.

- Regjeringen har uttalt at de vil kunne immøtekomme slike anmodninger også fra distriktene, og at det i Værnes sitt spesifikke tilfelle vil kunne være aktuelt med et tilsvarende vedtak som det som kom i dag for Gardermoen, sier Gimse, og tror, på bakgrunn av at både Avinor og politimesteren i Trøndelag har gitt signal om at de ønsker mer bevæpning, at det snart vil kunne være generell bevæpning på Værnes.

Paralell prosess om permanent bevæpning

Den midlertidige bevæpningen på Oslo lufthavn som Amundsen kunngjorde torsdag, vil i første omgang gjelde i tre måneder. Den kan imidlertid fornyes hver åttende uke.

Politiloven tillater bare midlertidig generell bevæpning, men ministeren fortalte på pressekonferansen i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag at han nå har begynt et arbeid med å få med seg stortinget på en endring av denne loven. Dette for å at punktbevæpningen, altså bevæpning av spesielt utsatte terrormål som Gardermoen, og eventuelt også en generell bevæpning av politiet, vil kunne innføres permanent.

Amundsen pekte at det i praksis var punktbevæpning på den gamle Oslo-flyplassen Fornebu fra 1986 og fram til slutten av 90-tallet.

- Det framstår for meg som at vi da også i dag har behov for permanent bevæpning av politiet på Gardermoen, sa ministeren.

Tirsdag kom PST med sitt høringssvar til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, der de tar sterkt til orde for å innføre permanent generell bevæpning av politiet.

På pressekonferansen torsdag var også politidirektør Odd Reidar Humlegård. Han fortalte at begrunnelsen for vedtaket om bevæpning på Gardermoen baserer seg på trusselvurderingen til PST i tillegg til en sikkerhets og sårbarhetsanalyse Øst politidistrikte har gjennomført av Gardermoen.

Politidirektøren mener at hverken ordningen om fremskutt lagring bil, som ble innført for fire år siden, eller forslag som er kommet om lagring av våpen i depoter på fyplassen, er en tilstrekkelig løsning.

Utvalget frykter risikoforflytning

Den viktigste årsaken til at det innføres bevæpning på Gardermoen, er muligheten til å begrense omfanget av et eventuelt terrorangrep.

I gjennomsnitt passerer omkring 80.000 mennesker gjennom Gardermoen hver dag, og jernbanestasjonen på flyplassen er blitt Norges nest største.

Utvalget anbefalte en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge og lagring av våpen i bilene. Utvalget ønsker heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes.

Høringsfristen for rapporten er 1. desember, og PST varslet tirsdag at de ønsker permanent generell bevæpning.

Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård.