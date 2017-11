Stort politioppbud etter anmeldt voldtekt i Trondheim

Utelukker ikke at Northug har gått på ny treningssmell

– Sandnes Ulf må være gode, for det kommer vi til å være

«Tusen takk for at det er akkurat du som er hverdagshelten vår»

Far min hadde et klimaavtrykk på størrelse med en fluelort

To ulykker en kilometer fra hverandre i Midtre Gauldal

- Helt meningsløst at boliger som er klare til bruk ikke brukes

To ulykker en kilometer fra hverandre i Midtre Gauldal

Saken oppdateres.

Krimvaktleder Wenche Johnsen ved Kriminalvakta ved Sentrum politistasjon opplyser at de fikk melding om saken søndag.

- Vi har i dag fått melding om en voldtekt, og gjør nå undersøkelser i den forbindelse. Vi er helt i startfasen av etterforskningen, og kan ikke si mye mer av hensyn til den, sier Johnsen.

Politiet har søndag ettermiddag gjort undersøkelser i et område i Østbyen i Trondheim. Adresseavisen har observert at både kriminalteknikere og en hundepatrulje er på stedet. Et område har vært sperret av og politiet har sjekket både søppelkasser og hager i området.

Johnsen opplyser at ingen er pågrepet i saken.

- Vi har en sak med ukjent gjerningsmann - en eller flere, sier hun, og legger til at den fornærmede kvinnen er avhørt og har vært til undersøkelse ved voldtektsmottaket.

- Dette er en vanskelig etterforskning, sier innsatsleder Ola Eggen på stedet.

Litt over klokken 14.00 forlot politiet området i Østbyen.