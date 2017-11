For to år siden fikk jeg operert inn en jernstang gjennom ryggen. Det sier noe om hvor utrolig fantastiske ting mennesket kan utrette

AUF-leder: - Ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen

- Har opplysninger om at det var to gjerningsmenn

Saken oppdateres.

Oktoberbarna er enslige asylsøkere med avslag, som var under 18 år da de kom til Norge og som fikk midlertidig opphold frem til de ble myndige.

- Ap fremmer forslag i morgen på Stortinget om at regjeringen må sørge for at de enslige mindreårige skal vurderes særskilt etter nye sårbarhetskriterier. De skal vise om det er trygt å bli sendt tilbake og om du har omsorgspersoner og ressurser dit du sendes, sier fylkesleder Karianne Tung i Trøndelag Ap.

Dette ble avgjort på møte i Aps stortingsruppe mandag kveld. Se hele forslaget nederst i saken.

Les også: Ap-storbyene med sterkt press mot eget parti i asylsaken

Vil innføre vilkår

I praksis vil Ap gjeninnføre det rimelighetsvilkåret som partiet i sin tid var med på å fjerne.

- De som har fått behandlet søknader og fått avslag etter 1. oktober i fjor, skal vurderes på nytt med det nye systemet. Så dette skal ha tilbakevirkende kraft, sier Tung.

Bakgrunnen for forslaget er den store økningen i antallet mindreårige som har fått innvilget midlertidig opphold etter at det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor. Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

- Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent. Da rimelighetsvilkåret ble opphevet, hadde Stortinget ingen informasjon som tilsa at dette ville skje. Derfor ønsker vi at alle vedtak som er gjort i denne perioden knyttet til denne gruppen, skal stilles i bero og gjennomgås på nytt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

- Hvorfor gjør Ap retrett nå, Tung?

- Jeg opplever ikke at vi gjør retrett. Vi følger bare i enda tydligere grad opp det som landsmøtet vårt sa. Det har vært en debatt internt i Ap, og mange har sterke meninger om dette. Slik har det alltid vært. Jeg er glad for det vi har kommet frem til, sier Tung.

Les også: SV foreslår umiddelbar stans i Afghanistan-returer

- Nederlag for Ap-ledelsen

Leder av AUF i Trøndelag, Julie Indstad Hole, er blant de som har stått i spissen for opprøret.

- Det er positivt at ledelsen ga etter for så mye press fra grasrota. Dette ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen, sier Hole.

Hun presiserer at hun ikke har sett forslaget skriftlig enda.

- Så vi må finne ut hva det faktiske innholder, og om det vil utgjøre en forskjell, sier Hole mandag kveld.

UD-rapport om Afghanistan: Menneskerettighetssituasjonen forverres

SV-støtte

SVs Lars Haltbrekken sier dette ikke er deres primære standpunkt, som er umiddelbar, midlertidig stans i returer. De vil likevel støtte Aps forslag.

- Det er ingen tvil om at demonstrasjonene i Trondheim har klart å bevege Ap et skritt i riktig retning. Det er bra, det viser at det nytter. Nå må vi sloss videre, for dette er ikke godt nok, sier Haltbrekken.

Frp: - Uheldig signal

Sivert Bjørnstad (Frp) synes det er trist at Ap gjør retrett i en så viktig sak.

Hva som har forandret seg siden Ap inntok regjeringens standpunkt forrige uke, er vanskelig å forstå, skriver han i en e-post til Adresseavisen.

- Ap, som ellers stort sett har vært konsekvente og konsistente i sin asyl- og innvandringspolitikk, viser her sitt sanne jeg, og vender kappen etter vinden. Jeg frykter at dette sender et svært uheldig signal ut i verden om at det nå skal bli enklere å få opphold her, skriver Bjørnstad.

Les også: AUF: - Det er en skam at Ap ikke støtter forslaget

Hele forslaget fra Ap:

I. Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.

II. Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.

III. Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt. Instruks GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene. Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.

IIII. Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, stilles i bero.