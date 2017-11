Kvinne kjørte i feil kjøreretning i tunnel

- Har opplysninger om at det var to gjerningsmenn

Saken oppdateres.

En politipatrulje så en bil kjøre i motgående kjørefelt gjennom rundkjøringen inne i Marienborgtunnelen i Trondheim.

- Fører, en dame i 80-årene, anmeldes, og førerkortet er beslaglagt, melder politiet i Trøndelag på Twitter.

- Det er nok en dårlig vurdering her, trolig på grunn av sjåførens alder. Det ble vurdert slik at vi har beslag i førerkortet, så får vi se hva som skjer videre. Det er ikke noen skader, men kjøringen i seg selv som gir grunnlag for reaksjon. En polititjenestekvinne så kjøringen og syntes at hun måtte reagere, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Hendelsen ble loggført klokka 11.44.