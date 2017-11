Tidligere Uke-sjef provosert etter nazi-fest på Samfundet

- Har opplysninger om at det var to gjerningsmenn

Studentersamfundet i Trondhjem får sterk kritikk på sosiale medier etter at det lørdag ble arrangert en temafest der vakter og bartendere kledde seg ut som nazister med lekegevær, og med drinker med navn som «Auschwitz» og «Blitzkrieg» på barkartet.

Studentersamfundets leder Tale Bærland sa til Adresseavisen at Samfundet nå vil gjennomgå sine interne rutiner. Samfundet har også lagt ut en unnskyldning på sin Facebook-side. Unnskyldningen får derimot sterk kritikk av mange som har gitt Samfundet negative anmeldelser på Facebook-siden. Enkelte reagerer på at Samfundet beklager at noen ble krenket, men ikke beklager temavalget for festen.

- Politisk uakseptabelt

- Dette er fullstendig historieløst. Det er ikke politisk ukorrekt, det er politisk uakseptabelt! En hån mot alle de studentene som satt i KZ-leir under krigen. De feide sporene etter tyskerne ut av Samfundet i 1945 og klarte å skape tidenes UKE samme år. Det skal være stor takhøyde i Samfundet, men det er ikke plass til nazisme. Slett ikke morsomt å se dette på Dagsrevyen, skriver Torfinn Haugland, som var sjef for Uka i 1979, på Samfundetrs Facebook-side.

Den tidligere Uke-sjefen forklarer:

- Jeg så innslaget på Dagsrevyen, og ble så provosert. Lederen beklaget hvis noen følte seg støtt, og det ble jeg også veldig provosert av. Hun beklaget ikke at de gjorde det, men at noen ble støtt. Og da har de ikke skjønt noe som helst, sier Haugland til Adresseavisen. Han trekker fram at Uke-lederen i 1945 var på vei hjem fra konsentrasjonsleir da han ble bedt om å ta vervet i Studentersamfundet.

- Å fleipe med nazismen og SS, det er ikke morsomt. Jeg anbefaler alle som synes dette er morsomt å ta seg en tur til Krakow og Auschwitz-Birkenau, så slutter de å le av dette, sier Haugland, som alltid har vært engasjert i historien fordi hans far var aktiv i motstandsbevegelsen.

- Er det ukjent blant studentene at Samfundet var okkupert av nazistene?

- Det burde jo studentene vite. Da jeg var i Trondheim på 70-tallet skinte teksten «Soldatenheim Drontheim» gjennom malingen på inngangsdørene, selv om det har vært malt over mange ganger. Det finnes flere spor etter tyskerne på Samfundet. Mange studenter i Trondheim satt også i konsentrasjonsleir, forteller Haugland.

Dette er beklagelsen Samfundets styre la ut på sine Facebook-sider:

«Dette var en fest som skulle ha temaet politisk ukorrekt, dessverre ble temaet trukket litt langt og endte opp med å bli støtende for noen. Studentersamfundet i Trondhjem beklager til alle som har blitt støtt av arrangementet, det var aldri noens intensjon. Festen skulle være en hån av nazismen og det hang antinazistiske plakater på veggene, men det kom dessverre ikke godt nok frem at intensjonen var å håne nazismen. Derfor ble festen stoppet senere på kvelden. Det er viktig å understreke at dette reflekterer på ingen måte Samfundets meninger, og vi har klare regler som sier at nazister ikke får være medlemmer på Samfundet. Dessverre endte temaet politisk ukorrekt med å bli alt for historieløst, det er vi lei oss for. Igjen beklager vi til alle som har følt seg støtt av hendelsen.»

- Må være lov til å ha det moro

Ord som historieløst og respektløst går igjen blant kritikerne. Flere trekker også fram at festen skjedde få dager etter markeringen av Krystallnatten, og at 60 000 nynazister nylig marsjerte i Warszawa.

- Noen av Trondheims minst kompetente studenter syns visstnok det var artig å holde fest med nazismen som tema noen dager etter Krystallnattmarkeringen. Det er det mange som er uenig i og vi får inderlig håpe at dette får konsekvenser for de involverte slik at de skjønner alvoret, skriver en i en anmeldelse på Samfundets Facebook-side.

- Det må være lov til ha det moro med alt.Vi så «Allo Allo» på tv også, uten at folk gikk av hengslene for det. Samme hvor grusomme nazistene hadde vært. Vi må kunne le og tøyse med absolutt alt, uten at det skal måtte ligge hat og forakt bak det, eller at Gud og hvermann skal føle seg krenket! mener en debattant på Adresseavisens Facebook-side.

- Hva var problemet med dette. Det var en temafest. Synes at folk henger seg for mye unødvendig opp i ting. Hvor kjedelig er det ikke når det alltid er noen som ødelegger fester ved å klage på hvordan folk kler seg og er, mener en annen i samme debatt-tråd.

- Jeg håper at disse studentene etter dette «betaler tilbake» ved å vie seg til den SVÆRT viktige kampen mot nynazismen! skriver en annen debattant.

Mange rykker også ut til forsvar for Samfundet, og sier at man ikke kan stemple huset og alle studenter på grunn av en feil.

