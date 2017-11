AUF-leder: - Ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen

Saken oppdateres.

Studentersamfundet i Trondhjem har fått sterk kritikk på sosiale medier etter en temafest der vakter og bartendere kledde seg ut som nazister.

Prorektor Borg svarer på Adresseavisens spørsmål per e-post:

- Som alle andre synes jeg valg av tema både var smakløst og historieløst. Derfor er jeg glad for at de som arrangerte festen tok til seg reaksjonene og stoppet festen i løpet av kvelden. Jeg er også glad for at leder i styret i Studentersamfundet, Tale Bærland, har vært tydelig i sin reaksjon og sagt klart fra at dette aldri skulle ha skjedd, skriver Borg.

Adresseavisens kommentator: I ettertid er det ikke stort annet å lære, enn at humor er vanskelig

Prorektor Borg er ikke redd for at dette skader omdømmet til NTNU.

- Festen skjedde ikke i regi av NTNU eller noen av våre studentorganer, og heller ikke i våre arealer, men i Studentersamfundet som er en uavhengig institusjon, skriver Borg.

Les også: Nazi-tema på fest i Samfundet

Hun tror også omdømmet til Studentersamfundet overlever denne hendelsen, selv om hun kanskje tror den har fått noen skrammer.

- NTNU har alltid hatt et tett og godt samarbeid med Samfundet, som i alle år har hatt uvurderlig betydning for det gode studentmiljøet i Trondheim. I denne saken har noen av dem som har verv der, vist usedvanlig dårlig dømmekraft, men de har helt sikkert lært av dette. Jeg er ikke med på å svartmale et miljø og en organisasjon med mange tusen studentfrivillige på bakgrunn av det noen få studenter har gjort. Studentersamfundet står for helt andre verdier enn det denne festen ga uttrykk for, skriver Borg.

Les også: Tidligere Uka-sjef er provosert