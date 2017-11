Økende bekymring for at fastlegeordningen går mot en kollaps

Saken oppdateres.

Trafikkoperatør Per Meslo ved Vegtrafikksentralen sier at tunnelen ble stengt klokken 16.07 tirsdag, etter at en bilist ringte og varslet om at han hadde mistet et hjul.

Det ble bestilt bilberging, og like før klokken 17 ble tunnelen åpnet igjen, opplyser Meslo.

Hendelsen førte til at trafikken sto stille på Nordre avlastningsveg i Trondheim.