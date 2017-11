Ap fikk flertall for forslag om å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt. Nederlag for Listhaug og regjeringen

Økende bekymring for at fastlegeordningen går mot en kollaps

Saken oppdateres.

Trafikkoperatør Per Meslo ved Vegtrafikksentralen sier at Skansentunnelen ble stengt klokken 16.07, etter at en bilist ringte og varslet om at han hadde mistet et hjul.

- Bilberging er bestilt, men frem til det blir tunnelen stengt, sier Meslo, som anbefaler bilistene å finne alternative ruter.

Hendelsen har ført til at trafikken står stille på Nordre avlastningsveg i Trondheim.