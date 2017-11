Unge «vannhelter» til stor kunnskapsturnering

First Lego League

For to år siden fikk jeg operert inn en jernstang gjennom ryggen. Det sier noe om hvor utrolig fantastiske ting mennesket kan utrette

AUF-leder: - Ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen

Knust Nora Mørk vurderte å droppe VM etter at private bilder ble spredd på nett

Unngå ankelsokker og tøysko i vinter: Her er åtte varme og fine vintersko

Elleville jubelscener da Sverige ble klare for VM

Mann pågrepet mistenkt for innbruddsforsøk på Lademoen

MS-syk nektet å la seg uføretrygde: - Jeg har papir på at jeg ikke er lat

AUF-leder: - Ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen

Saken oppdateres.

Lørdag var det regionale finaler i 19 forskjellige norske byer i First Lego League - verdens største kunnskapsturnering for barn og unge mellom 10 og 16 år. Til sammen 315 lag presenterte sine løsningsforslag på årets problemstilling og ble vurdert etter kriteriene forskning, teknologi, robotkjøring, samarbeid og markedsføring. I Trondheim stilte 16 lag til start. Årets tema er «Hydro Dynamics» og handler om hvordan vi kan forbedre måten vi finner, bruker eller kvitter oss med vann på, heter det i en pressemelding fra arrangøren.

LES OGSÅ: Du må ikke være astronaut for å jobbe ved romstasjonen

Etter finalerunder med presentasjoner og robotkamper var det Brundalen skole med laget «Aqua Heros» som tok sammenlagtseieren etter å ha vunnet både Teknologiprisen og robotkjøringskonkurransen. Laget består av 23 jenter og 21 gutter i alderen 12 til 13 år, og har holdt på med First Lego League siden 2016. Dermed blir «Aqua Heros» et av 20 norske lag som skal representere Norge i den skandinaviske finalen i Statoils lokaler på Fornebu 2. desember.

– Det er inspirerende å se innsatsen «Aqua Heros» og de andre lagene i Trondheim har lagt ned i sine løsningsforslag. Det er denne innsatsen kombinert med glød og læringsvilje som skaper talenter, og samfunnet er avhengig av disse kloke hodene for å løse fremtidens utfordringer, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Statoil Morgendagens helter i den samme pressemeldingen.

LES OGSÅ: Generasjon Telefon

Andre lag som ifølge arrangørene imponerte i Trondheim var «Thirsty Turtles» som kapret prosjektprisen og andreplassen i robotkonkurransen. «Rett i Dass» fra Hovin skole og «Water Masters» viste også solide prosjekter.

Arrangementet er et samarbeid mellom organisasjonen First og Statoils talentprogram Morgendagens helter. Målet er å øke interessen for realfag, og dermed stimulere barn og unge til å bli morgendagens ingeniører og forskere, skriver arrangøren i pressemeldingen.