To klager på at kinesisk selskap skal bygge bru i Nord-Trøndelag

Ap lå an til et surt nederlag i viktig byutviklingssak - men så snudde MDG

Saken oppdateres.

Inntil rett før bystyret startet hadde KrF samlet flertall sammen med opposisjonen og andre småpartier for å gå imot Ap når det gjelder den viktige avgjørelsen rundt hvordan kollektifeltet i Midtbyen skal utformes.

På vegne av KrF, H, MDG, SV, V, Frp og Pensjonistpartiet lå det altså an til et flertall for å gå for sidestilte kollektivfelt, og ikke midtstilte. Men så bekreftet MDG overfor Adresseavisen at de trekker seg fra merknaden.

Hadde flertall

Ap på fylkesnivå, med Tore O. Sandvik (Ap) i spissen, har lagt ned mye prestisje i at det skal være midtstilt. Dette var merknaden som det lå at til flertall for:

"Bystyret ber ordføreren snarest iverksette en prosess med fylkeskommunen for å sikre enighet om sidestilte kollektivfelt i Elgesetergate og Holtermanns veg. Det er viktig med rask avklaring for å unngå unødvendige planleggingskostnader knyttet til utarbeiding av reguleringsplan for Elgesetergate med to alternativ."

Men så snudde MDG og trakk seg fra merknaden.

- Det er krevende å forholde seg til politikere som skifter mening når det blåser. MDG snur kappa etter Ap-vinden. Jeg var i møte med Ola Lund Renolen i to timer i går og vi var enige. Men så snur han med en gang Ap får vite om det. Det er skuffende og overraskende. Det som er særlig skuffende er at de er enige i at sidestilt er best, men at de ikke har mot og vilje til å stå for det, sier Geirmund Lykke.

- Ikke i tråd

Jan Bojer Vindheim (MDG) forklarer snuoperasjonen slik:

- Vi ser nå at den merknaden ikke er i tråd med det vi ble enige om i forrige uke, sier Vindheim.

Ola Lund Renolen kommenterer Lykkes angrep:

- Jeg sa til han i går at dette er en krevende sak for vår bystyregruppe og at det har vært mye frem og tilbake, sier Renolen.

Ap kraftig irritert

Adresseavisen kjenner til at Ap ble kraftig provosert over merkanden og det som kan ses som et slags kuppforsøk. Da Adresseavisen snakket med Geir Waage før det ble kjent at MDG snudde, sa han:

- Jeg er irritert og hoderystende til det som er i ferd med å skje. Jeg er bekymret for en fastlåst situasjon og at dette vil gjøre at metrobussprosjektet blir forsinket, sa Waage.

Etter at MDG snudde, ble stemningen i Ap-leiren betraktelig bedre. Adresseavisen snakket også med Lykke før det ble kjent t MDG snudde. Da sa Lykke:

- Det er klart det er vondt for Ap når de ikke får flertall i en slik sak. De er vant med å hente flertall til høyre og venstre, men nå er det vi som har flertall, sa Lykke.

Koster mer

Rådmannen informerte torsdag kveld om at det vil koste 1 til 2 millioner kroner ekstra å utrede både en sidestilt og en midtstilt løsning, slik det nå ligger an til. Det er noe av det Lykke legger vekt på når han mener man må gå for en sidestilt løsning med det samme:

- Dette er penger vi kan bruke på andre ting, sa Lykke til bystyret.

Aage Borrmann (Ap) gikk på talestolen torsdag kveld og kalte merknaden til Lykke for underlig. Han spurte også om Lykke fremmet denne merknaden bare for å skape splid mellom samarbeidspartnere.

- Forstår ikke

Adresseavisen ba fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) om en kommentar til merknaden da den fremdeles lå an til å bli vedtatt. Sandvik skrev da i en sms:

- For en uke siden var det, med Adresseavisen tilstede på gruppemøtet, bred enighet om å få mer informasjon og ta denne diskusjonen videre i arbeidet med regulering av Elgesetergata. Høyre og Frp var imot Miljøpakken og stemte imot dagens kollektivfelt. Jeg forstår ikke hvorfor tradisjonelle miljøpartier allierer seg med disse for å nedprioritere bussens framkommelighet. I Oslo, Stavanger, Bergen, Malmø, resten av Europa og verden går utviklingen motsatt, skrev Sandvik.

Etter Adresseavisen informerer han om at MDG har trukket seg fra merknaden, skriver han:

- MDG er et miljøparti.

- Som Zimbabwe

Opposisjonen var veldig oppgitt over MDG.

- Vi kunne kommet med en avklaring om hva vi i bystyret mener i dag. Men MDG sin politikk her er like stabil ut som styringen av Zimbabwe, sa Mats Ramo (Frp) fra talestolen.

Waage tok deretter ordet og sa:

- Jeg vil gi honnør til MDG som står på det de mente for en uke siden, sa Waage.

