Mia fra Trondheim avslører de som stjeler nakenbilder fra andre

Ap lå an til et surt nederlag i viktig byutviklingssak - men så snudde MDG

Saken oppdateres.

Mia Landsem fra Trondheim har nettopp stått opp idet Adresseavisen ringer.

- Jeg sovnet klokka 7 i morges. I natt satt vi og fjernet så mange av Nora Mørks bilder som mulig fra nettsider. Etterpå måtte jeg ta igjen litt søvn, sier hun til Adresseavisen torsdag formiddag.

Knust etter at private bilder ble hacket

Håndballspiller Nora Mørk sto fram i media og fortalte at hun var fullstendig knust og vurderte å droppe VM etter at hennes private bilder var hacket og delt på nett. Likevel eskalerte delingen av bildene etter pressekonferansen, forteller Landsem.

- Vi visste jo at det ville eksplodere. Nå er det nesten 20 personer som blir anmeldt, sier Mia Landsem.

- Jeg skjønner ikke hvordan folk har hjerte til å spre Noras bilder så mye etter at hun sitter på TV og forteller om hvordan hun har hatt det. Det er ikke greit – det er rett og slett ondskapsfullt, mener hun.

Hadde det ikke vært for Mia og hennes hjelpere, hadde Mørk kanskje aldri fått vite omfanget, har TV2 omtalt.

- Hvordan er det å konfrontere personer som deler bilder?

- Jeg gjør det hele tida. Jeg konfronterte en 16-åring i går som nå blir anmeldt. Den ene jeg konfronterte sendte meg bilder av kjønnsorganer og truet meg, han hadde ingen anger. Andre blir ufine tilbake og sender stygge svar, de anklager meg for å anklage dem, sier Landsem.

- Møter du også noen som sier de angrer?

- Jeg møter noen som angrer, men for det meste blir jeg møtt med latter. Jeg vet ikke hva jeg skal tro lenger. Jeg klarer ikke å skjønne meg på hvorfor de gjør dette. Det handler vel om en form for eierskap, noe de ikke får, sier hun.

LES OGSÅ: Marit Bjørgen føler med Nora Mørk: - Det er en tøff periode for henne

Mange jenter ber om hjelp

Mia har vært aktiv innen gaming, og begynte med dette fordi hun er over gjennomsnittet datainteressert. Dessuten kjenner hun mange som har vært utsatt for det samme som Nora Mørk.

- Gjennom gaminga fikk jeg kontakt med flere folk som kan data. Veldig mange venninner har opplevd å få private bilder delt, sier hun.

Nå er Mia en del av et nettverk datakyndige som hjelper unge som har fått sine private bilder spredt på nett. Etter historien har enda flere jenter kontaktet henne og bedt om hjelp. Hun har ikke kapasitet til å hjelpe alle, men gir gjerne gode råd.

- Hvordan har disse jentene det?

- De er helt fra seg. Mange har bare lyst til å dø. Men nå tør de å spørre om hjelp. Det er mange som aldri snakker med noen.

LES OGSÅ: Byåsen-Tonje fikk spredt private bilder: Du har vondt i magen og tenker på det hele tida

Landsem mener at strafferammene er for lave.

- Folk får bot for å ødelegge livet til andre. Det er rett og slett et seksuelt overgrep å dele slike bilder, det er ikke bare krenkende adferd, mener hun.

Vil bli politi

Mia er også norgesmester i taekwondo, men venter nå på en korsbåndsoperasjon. Hun studerer på Norges idrettshøgskole, og tar en bachelor i idrettsvitenskap, psykologi og coaching. Målet er å utdanne seg til politi, eventuelt bli idrettspsykolog.

I 2015 var Landsem også i medias søkelys etter at hun sammen med en venninne stoppet en mann som angrep forbipasserende med kniv på Torget i Trondheim.

- Bidro dette til at du ønsker deg inn i politiet?

- Det har jeg tenkt på hele livet. Jeg har alltid vært en veldig beskyttende person som bryr meg om andre. De siste dagene har vært tunge, men det handler om å holde ut. Folk trenger hjelp, sier 20-åringen fra Trondheim.

- Viktig å anmelde

- Ulovlig deling av private bilder på nett er et økende problem. Det er viktig at man anmelder saker og sier fra, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til Adresseavisen.

- Hvordan ser dere på at privatpersoner hjelper dem som har fått bilder ulovlig delt på nett?

- Så lenge man hjelper til å begrense spredning, så er dette bare positivt. Det er ikke sagt at man skal opptre som politi og etterforske, men det er fint å hjelpe med å få oversikt over hvor bildene er delt, slik at man får bedre kontroll over hvem som sprer og hvor bildene ligger.

Nettsiden slettmeg.no har flere gode råd til de som blir utsatt for dette.

Hun sier at det er et kollektivt ansvar å ikke bidra til videre spredning av andres private bilder.

- Det har vært en tendens til å legge skylden på jentene og guttene som utsettes for dette. Det er klart at ansvaret bør ligge hos dem som sprer og deler bilder, fastslår Nilssen.

LES OGSÅ: - Slutt å klandre offeret