Politiet fant skadd mann i egen bolig

Saken oppdateres.

Krimvaktleder Marit Johanne By ved Sentrum politistasjon sier til Adresseavisen at mannen er avhørt og kjørt til legevakten.

Hun sier at de har opplysninger som tyder på at han har blitt utsatt for vold.

Hun bekrefter også at en annen mann i 30-årene er pågrepet i saken, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag. Politiet ønsker ikke å si hva siktelsen går ut på, eller hva mannen har opplyst i avhør.

- Mannen ble pågrepet natt til i dag, sier By til Adresseavisen sent søndag kveld.

Politiet gikk søndag kveld i 18.30 tiden ut ba om tips om en mann de trodde var utsatt for en straffbar handling.

- Politiet etterforsker en alvorlig straffesak og har grunn til å anta at personen på bildet er utsatt for en straffbar handling, skrev By i en e-post til Adresseavisen.

Politiet ønsket ikke å forklare nærmere hvorfor de antok at personen er utsatt for en straffbar handling, eller hva slags handling dette dreide seg om.

Sent søndag kveld sier By at de ikke ønsker å si hva mannen som ble funnet har forklart i avhøret med politiet. De kan heller ikke si noe om skadeomfanget før mannen har blitt undersøkt av lege. Mannen ble funnet i boligen sin på Lade i Trondheim.

Var på Solsiden

Politiet opplyste søndag at mannen hadde oppholdt seg på Solsiden natt til søndag mellom klokken 01.00 og 02.00, og beskrev også hvordan han var kledd.

Folk ble også bedt om å ringe politiet på telefonnummer 02800 hvis de hadde tips om hvem det kunne være.

SMS til beboere på Lade

Søndag kveld sendte politiet også ut en tekstmelding til beboere på Lade i Trondheim. Der fortalte de at de søkte etter en person som kan være alvorlig skadd, og huseiere og beboere ble bedt om å undersøke egne eiendommer utvendig.

Marit Johanne By bekreftet at dette hang sammen med saken de ønsket tips om, og at denne meldingen kun gikk ut til beboere på Lade.

- Vi har fått inn en del interessante tips som vi jobber med, forklarte hun.