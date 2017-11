Siktet for drapsforsøk med øks: Varetektsfengslet i fire uker

Første gang i høst under - 20 grader, og det var ikke på Røros

Saken oppdateres.

Trøndelag politidistrikt gikk søndag kveld ut i mediene og etterlyste et offer for en «alvorlig straffesak». Mannen ble til slutt funnet – skadd. Politiet ville imidlertid ikke si mye om bakgrunnen for etterlysningen søndag. Mandag morgen informerte de imidlertid om dette.

Det viste seg at den skadde mannen trolig har vært en tilfeldig offer for vold. En mann i midten av 20-årene meldte seg natt til søndag seg til politiet, og fortalte at han hadde slått en mann med øks.

- Slo øksa i hodet på ham

- Mannen har i avhør forklart at han kom med tog fra Oppdal til Trondheim lørdag kveld. Målet hans var å ta livet av noen, ifølge ham selv. Han gikk rundt i byen i mange timer og lette etter et offer. Han var blant annet ved Nidarosdomen og Trondheim Sentralstasjon. Han gikk der det var mørkt og lite folk, sier politioverbetjent John Ola Volden ved Sentrum politistasjon til Adresseavisen.

Ved Solsiden skal mannen ha sett seg ut en mann som var beruset, opplyser Volden.

- På et industriområde ikke langt fra Leos lekeland på Lade slo han øksa i hodet på ham. Han gikk deretter til Solsiden, hvor han fortalte en politipatrulje hva han hadde gjort. Han hadde da øksa med seg, sier Volden.

Siktet for drapsforsøk

Da politiet senere kom til åstedet, som siktede påviste, fant de ikke noe offer. Kun blod. Dette var årsaken til at mannen ble etterlyst av politiet søndag kveld, blant annet via Adresseavisen.

Mannen som meldte seg til politiet og fortalte om voldsbruk, er siktet for drapsforsøk. Han ble fremstilt for varetektsfengsling klokken 13.00 mandag i Sør-Trøndelag tingrett.

Like før klokken 13.00 kom den siktede inn i fengslingsmøtet sammen med forsvarer Frode Wisth og to politifolk. Han var kledd i shorts - det samme som han hadde på seg da han meldte seg for politiet.

Politiadvokat Monica Grøtte Estenstad ved Trøndelag politidistrikt opplyste før fengslingsmøtet at hun begjærte den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker, begrunnet i gjentagelsesfare. Dette fikk hun medhold i av tingrettsdommeren.

I kjennelsen viser retten til at han fikk ideen om å slå noen med øks forrige helg. Han hadde med seg øksa fra Oppdal, og gikk rundt i Trondheim sentrum i nærmere fem timer for å finne et offer han kunne slå uten å bli oppdaget på stedet. «Drapforsøket synes på bakgrunn på denne bakgrunn å være nøye planlagt», heter det i kjennelsen.

Den siktede, som har erkjent skyld, godtok å bli varetektsfengslet.