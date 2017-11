Tatt i 96 km/t i 60-sone

Dette betyr mesterskapet for RBK-erne: - Vil heller få bilen stjålet enn ett av gullene mine

Se målene fra Rosenborg-Viking her

Nytt redningshelikopter på plass i Norge for testing

Bestemødre punger ut for barn og barnebarns julegaver

Hund er bra for helsa

Hund er bra for helsa

Saken oppdateres.

Politiet hadde i morgentimene mandag laserkontroll på Nordre avlastningsveg. Og det resulterte i at politiet tok beslag i tre førerkort på grunn av overtredelser på hastighet. Høyeste målte hastighet var 97 km/t i 60-sonen.

Promillekontroll i Sandgata

I nattetimene fra søndag til mandag, hadde politiet også promillekontroll i Sandgata. Her var det 24 sjåfører som ble kontrollert - og politiet kunne melde om at det ikke var noen overtredelser. Og der føyde de til et stort smilefjes i Twittermeldingen.