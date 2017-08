Nå kan du stemme på forslaget du synes skal vinne Trondheim kommunes «Attraktiv by»-konkurranse. Fem forslag kjemper om 250 000 kroner, hvor de tre beste får hver sin del av premiepotten. Juryen og stemmene fra folket vil telle 50/50 i avgjørelsen. Vinnerne annonseres lørdag 26. august under Trondheim Maker Faire (verdens største oppfinnerfestival) på Nedre Elvehavn ved Solsiden.

Trykk på din favoritt, og velg «send inn» nederst i artikkelen

Gategalleri Ideen er å skape en kulturell møteplass med utstillinger og arrangement som skal være tilgjengelig for alle i Trondheim. Gategalleriet foreslås plassert i Midtbyen, men flere steder er skissert.

- Hvorfor skal dere vinne?

- Vi trenger et sted i Trondheim der vi kan samle kunst og andre temaer som involverer samfunnet, sier forslagsstiller Sanja Drakulic.

Her leser du hele forslaget.

Parking Week Forslaget går ut på å legge gress på en rekke parkeringsplasser i Midtbyen og skape en festival med fokus på grøntområder. Her vil det bli aktiviteter, blomster og sitteplasser.

- Hvorfor skal dere vinne?

- Vi vil vise hvordan vi kan bruke byrommet på en alternativ måte, sier Ingrid Engan Nøren i Tenketanken Urbanistene.

Her leser du hele forslaget.

Nasjonal arena for basse og allaktivitet Prosjektet går ut på å bygge en samlingsplass utenfor Lobbyen på Svartlamon. Her vil det arrangeres basseturneringer og andre aktiviteter for allmennheten.

- Hvorfor skal dere vinne?

- Vi trenger en profesjonell arena for Trondheims nasjonalsport basse, sier Kathrine E. Standal, daglig leder for boligstiftelsen på Svartlamoen.

Her leser du hele forslaget.

Gatekunstfestival En gatekunstfestival på Ila og Ilsvikøra. Tanken er at gatekunst kan brukes til å fremme områder i Trondheim som er lite besøkt. Festivalen skal sette søkelys på bydelens industri og fiskerihistorie. En idé er at festivalen kan flyttes mellom ulike bydeler fra år til år.

- Hvorfor skal dere vinne?

- Vi vil skape interesse rundt glemte bydeler, utvikle kunstmiljøet i byen og vekke både lokal og internasjonal oppmerksomhet, sier forslagsstiller Andrea Rakela.

Her leser du hele forslaget.

Hengestoler i trærne i Midtbyen Forslaget går ut på å henge opp hengestoler i trærne i Midtbyen. Hengestolene vil festes i store trær ved Torvet, Lusparken og i Munkegata

- Hvorfor skal dere vinne?

- Store hengekøyer i trærne vil kunne glede både barn, unge og voksne. Her kan man leke eller slappe av, sier forslagsstiller Ida Haukeland Janbu.

Her leser du hele forslaget.