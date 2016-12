Bekrefter at Berlin-mistenkt er skutt og drept i Italia

Saken oppdateres.

Mannen som ble skutt i Milano er identifisert som etterlyste Anis Amri, opplyste Italias innenriksminister Marco Minniti på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Det er ingen tvil om at det er Amri, sa Minniti. Ifølge nyhetsbyrået ANSA ble Amri identifisert ved hjelp av fingeravtrykk.

Det var rundt klokka 3.30 natt til fredag at en lokal politipatrulje stoppet en mann for en rutinemessig identitetssjekk ved togstasjonen i Milano-forstaden Sesto San Giovanni.

Identifisert

Da politiet ba om mannens papirer, tok han ut en pistol av sekken og skjøt en politimann, skriver La Repubblica . Politiet besvarte ilden, og mannen som senere ble identifisert som Amri, ble skutt og drept.

– Anis Amri hadde ikke med seg papirer, men en ladd kaliber .22 pistol. Identiteten hans ble bekreftet av rettsmedisinere som ankom stedet kort tid etter skuddvekslingen, opplyser italiensk politi i en uttalelse.

I sekken fant politiet en togbillett, og Amri hadde nettopp ankommet Italia fra Chambéry i sørøst Frankrike.

.22 kaliber

En politimann ble truffet i skulderen og er innlagt på sykehus. Han er ikke livstruende skadd, opplyste innenriksministeren.

– Disse to ekstraordinære unge mennene gjorde samfunnet vårt en stor tjeneste, bare ved å gjøre jobben sin, sa Minniti på pressekonferansen.

Den ene politimannen skal ifølge Reuters nettopp ha begynt i jobben.

Minniti avsluttet pressekonferansen med å takke politibetjentene for innsatsen på vegne av hele Italia, og ønske alle en god jul.

– Ringte Merkel

Italias statsminister Paolo Gentiloni sier at han personlig har informert Tysklands statsminister Angela Merkel om at den Berlin-mistenkte ble skutt av politiet i nærheten av Milano sentrum.

– Vi er fortsatt i høyeste beredskap. Trusler må ikke undervurderes, men jeg tror at det som skjedde i natt viser befolkningen at staten følger med, sa Gentiloni.

Det tyske innenriksdepartementet uttaler at de er «lettet» hvis det bekreftes at mannen som er skutt i Milano er den mistenkte for Berlin-angrepet.

Det sier en departementstalsmann fredag. Den tyske regjeringen har ikke offisielt bekreftet at den terrormistenkte Anis Amri er død. Tyske myndigheter ber om litt tålmodighet, siden mye ennå er uklart i saken.

12 drept

Amri er mistenkt for å stå bak angrepet mot et julemarked i Berlin mandag.

Identitetspapirene til Amri ble funnet i lastebilen som ble brukt under terroraksjonen som kostet tolv mennesker livet. 48 personer ble skadd i angrepet. Politiet fant også 24-åringens fingeravtrykk inne i bilen.

Tyske myndigheter utlovet en dusør på 900.000 kroner over hele Europa for informasjon som kunne lede til en pågripelse av Amri, og det er gjennomført politiaksjoner i flere land.

Etterforskere jobber nå med å få avklart hvorvidt pistolen som ble brukt mot politiet i Milano er den samme som skal ha blitt brukt f