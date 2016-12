Flykaprere overga seg – vil søke asyl på Malta

Saken oppdateres.

Ifølge Taher Siala har kaprerne også bedt om å få etablere et politisk parti bestående av tilhengere av den avdøde diktatoren Muammar Gaddafi.

Maltas statsminister Joseph Muscat bekrefter samtidig at kapringen er over etter at gjerningsmennene overga seg.

– Kaprerne overga seg, ble ransaket og pågrepet, skriver han på Twitter.

Ifølge Maltas statsminister Joseph Muscat var kaprerne væpnet med pistoler og én håndgranat.

De to mennene forlot flyet sammen med de gjenværende besetningsmedlemmene fredag ettermiddag. Få timer tidligere hadde de sluppet fri alle de gjenværende passasjerene på flyet, som fløy en innenriksrute i Libya da det ble kapret.

109 passasjerer

Statsminister Joseph Muscat har bekreftet at 109 av passasjerene på flyet er i sikkerhet.

Tidligere fredag meldte avisa Malta Today at kaprerne hadde gått med på å la passasjerene forlate flyet, og at bare mannskapet måtte være igjen. Men Muscat opplyser at også de fleste besetningsmedlemmene er ute.

Det var libyske regjeringskilder som opplyste dette, og en libysk minister skal ha deltatt i forhandlingene med kaprerne. Ved 14.50-tiden hadde 65 passasjerer forlatt flyet.

Håndgranat

Da flyet landet, var det 111 passasjerer og sju besetningsmedlemmer om bord.

Flyet fra det statlige libyske selskapet Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret fredag, ifølge avisa Times of Malta . Kaprerne skal på ett tidspunkt ha truet med å sprenge flyet med håndgranater.

Gjerningsmennene har beskrevet seg som tilhengere av Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi, ifølge Times of Malta.

En libysk minister skal ha deltatt i forhandlingene med kaprerne.

Libysk kaos

Libya har vært preget av kaos og krigshandlinger siden Gaddafi ble styrtet i 2011. Kampfly fra Norge og andre NATO-land støttet i praksis opprørerne i krigen mot Gaddafis styrker.

Flere rivaliserende regjeringer kontrollerer ulike deler av landet, og en FN-støttet samlingsregjering har svært begrenset myndighet. Styrker som støtter samlingsregjeringen, opplyste i helgen at de hadde oppnådd full kontroll i kystbyen Sirte, som har vært kontrollert av ekstremistgruppa IS.