Dronning Elizabeth avlyser juletradisjon

Dronningen har slitt med en forkjølelse hele jula, og går dermed glipp av gudstjenesten, som er en viktig del av den kongelige julefeiringen.

– Hennes Majestet Dronningen vil ikke være til stede i kirken på Sandringham fordi hun prøver å komme seg etter en kraftig forkjølelse og må holde seg innendørs, opplyser en hofftalsmann.

Tidligere denne uken ble meldt at den 90 år gamle monarken og hennes 95 år gamle gemal måtte avlyse den årvisse julefeiringen på Sandringham, men at formen forbedret seg såpass at de kunne dra likevel.