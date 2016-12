Pave Frans: Gud er i skyggen i julen

Saken oppdateres.

Julen handler om ydmykhet, enkelhet og mysterier, ifølge paven. Den er tatt som gissel av verdslighet og må befris, sa han i en kommentar som ikke sto i manuset.

- Hvis vi vil feire julen på autentisk vis, må vi tenke på følgende: Den skjøre enkelheten i et lite, nyfødt barn, ydmykheten, hengivenheten i de svøpte klær. Gud er der, sier han, ifølge nyhetsbyrået Reuters .

Han benyttet også anledningen til å minne tilhørerne om å huske på de mindre heldige barna under høytiden.

- Tenk på barn som gjemmer seg under bakken for å unnslippe bombardering, på gaten i en stor by, i bunnen av en båt overfylt med flyktninger.

Paven er leder for verdens katolske befolkning på 1,2 milliarder mennesker. Rundt 10 000 deltok på messen i eller utenfor kirken julaften. Søndag holder paven 1. juledagstale til byen og verden – Urbi et Orbi – og juledagsmesse.