Børge Brende fordømmer angrepet i Istanbul

Her er en oversikt over de største angrepene i Tyrkia det siste året.

- Jeg fordømmer på det sterkeste terrorangrepet som rammet sivile som feiret nyttår i Istanbul, sier utenriksminister Børge Brende.

- Det er en forferdelig start på det nye året. I dag går tankene mine til venner og familie av ofrene og til det tyrkiske folk, sier utenriksministeren til Adresseavisen. Han minner om at Tyrkia har vært utsatt for mange voldelige terroraksjoner siste året. Brende har kondolert den tyrkiske utenriksministeren.

- Jeg har sagt at dersom det er noe vi kan gjøre i denne situasjonen, så stiller Norge opp.

Bevæpnet og i hvite klær

En times tid etter midnatt gikk gjerningsmannen til angrep på nattklubben Reina der 5–600 mennesker feiret nyttår. Bevæpnet og kledd i hvite klær skjøt gjerningsmannen først en politimann og en sikkerhetsvakt utenfor den populære nattklubben. Deretter gikk han inn og skjøt tilsynelatende tilfeldig. Mannen er fremdeles på frifot og ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet. Tyrkiske myndigheter slår fast at det var et terrorangrep.

- Det er fortsatt uavklart hvem som sto bak, sier Børge Brende.

Nattklubben på den europeiske siden av Bosporosstredet serverer alkohol og er populær blant turister og velstående sekulære tyrkere.

- Nattklubben har et stort innslag av turister, mange fra Golfen og Asia, men vi har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet, sier den norske utenriksministeren.

- Massakre på sivile

På Twitter skriver utenriksminister Børge Brende at hans tanker går til ofrene og deres familier. Statsminister Erna Solberg kaller angrepet for feigt. En bevæpnet mann går til angrep på uskyldige sivile. Også hun skriver på Twitter at tankene hennes går til ofrenes kjære.

Brende slår fast at det var en massakre på uskyldige sivile.

- Det vekker vonde minner fra det som skjedde i Paris. Unge mennesker ble meiet ned, sier Brende.

- Det er uavklart hvem som står bak angrepet mot nattklubben i Istanbul, men det minner om det som skjedde i Paris. Her var unge mennesker samlet for å feire det nye året og så ble de meiet ned.

Utenriksministeren sier godt nytt år i starten av samtalen. Men starten på det nye året var ikke bra. Tyrkia er gjennom Nato alliert med Norge, det er et land mange nordmenn ferierer i og mange tyrkere bor i Norge.

Trapper opp kampen mot terror

- Voldelig ekstremisme og terror har preget Europa i 2016. Dette er en vanskelig start på det nye året. Det skaper usikkerhet og store problemer for Tyrkia.

Utenriksminister Børge Brende slår fast at kampen mot voldelig ekstremisme og terrorisme må trappes opp.

- Tyrkia rammes hardt. De har tre millioner syriske flyktninger og på grunn av terroren går turismen tilbake. Det er en negativ utvikling vi ikke kan akseptere, sier han.

Samtidig som han understreker at kampen mot terror må trappes opp, sier han også at vi ikke må la oss skremme til å endre måten vi lever på. Han mener terrororganisasjoner som Isil er under press.

- Pengestrømmen har nesten stoppet opp. Kapasiteten er svekket.

