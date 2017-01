Første dag på jobben for Guterres

Saken oppdateres.

IPortugals tidligere statsminister, som var FNs høykommissær for flyktninger fra 2005 til 2015, medgir at FN og verden står overfor «enorme utfordringer».

En av de største utfordringene blir trolig USAs påtroppende president Donald Trump, som har lite til overs for multilateralt samarbeid, og som senest i forrige uke omtalte FN som en prateklubb.

Kriser og konflikter

Foruten den snart seks år lange borgerkrigen i Syria, der FN til tross for gjentatte forsøk ikke har greid å få i stand en fredsavtale, får Guterres en rekke andre konflikter og kriser på sitt bord.

I land som Libya og Jemen hersker det kaotiske tilstander, Sør-Sudan er preget av konflikt, i Irak fortsetter kampen mot IS og i Burundi advarte FN nylig mot folkemord.

Terrorister slår til verden over, behovet for fredsbevarende styrker er stort i mange land, kampen mot klimaendringene er viktigere enn noensinne og millioner av mennesker er på flukt, mens andre trues av sult.

USA viktig

Valget av Trump kan få store følger for FNs virksomhet, ettersom USA i dag betaler 22 prosent av FNs budsjett og 25 prosent av budsjettet til fredsbevarende operasjoner.

Trump reagerte sterkt da USA ikke nedla veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som slår fast at de israelske bosetningene i okkuperte områder er ulovlige, og varslet nye tider når han selv overtar som president om knappe tre uker.

– Når det gjelder FN så vil ting bli annerledes etter 20. januar, skrev Trump i en twittermelding.

Prateklubb

Tre dager senere fulgte den påtroppende presidenten opp.

– FN har et stort potensial, men akkurat nå er det bare en prateklubb for folk som koser seg. Så trist, tvitret han.

Guterres lover reformer i FN, som i dag har over 85.000 ansatte i 180 land.

– FN må fokusere mer på å levere og mindre på prosess, mer på folk og mindre på byråkrati, sier han.

Får det tøft

John Bolton, selv en konservativ republikaner og tidligere amerikansk FN-ambassadør, tror sosialdemokraten Guterres kan få en tøff jobb når det gjelder USAs neste administrasjon.

– Jeg tror at han ganske raskt vil få store problemer med Trump-administrasjonen, sier Bolton.

Guterres selv sier at forebygging av kriser og fredsskapende arbeid vil få førsteprioritet under hans femårsperiode som generalsekretær.

Fredsappell

Få minutter etter at han overtok etter forgjengeren Ba Ki-moon, sendte han ut en «fredsappell» der han oppfordret folk verden over til å samles om et felles nyttårsforsett.

– La oss bli enige om å sette freden først, lød oppfordringen.

– La oss gjøre 2017 til et år der alle innbyggere, regjeringer og ledere forsøker å overvinne våre forskjeller, fortsatte Guterres.

Nye skiller

FNs nye generalsekretær lover også å bruke tiden på å utjevne de nye skillene som globalisering og teknologiske framskritt har skapt, ved å kaste mange, ikke minst unge, ut i arbeidsledighet og fortvilelse.

– Paradokset i dag er at vi, til tross for at vi er koblet mer sammen, blir stadig mer fragmenterte. Flere og flere mennesker lever i sine egne bobler, ute av stand til å sette pris på direkte kontakt med menneskeheten, mener Guterres.