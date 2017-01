Tyrkisk politi jakter på gjerningsmannen bak nyttårsmassakren

Saken oppdateres.

Det ble en dyster inngang på det nye året i Tyrkia, der også 2016 var preget av en lang rekke terrorhandlinger. Bare en time og et kvarter etter årsskiftet åpnet den ukjente gjerningsmannen ild på nattklubben Reina, der rundt 700 personer var samlet for å feire. Klubben ligger like ved Bosporosstredet.

Drapsmannen ble filmet idet han avfyrte de første skuddene utenfor nattklubben. En politimann og en sivil kvinne ble skutt og drept ved inngangen, før gjerningsmannen gikk inn og åpnet ild mot gjestene som var samlet til nyttårsfeiring.

Mange av festdeltakerne fikk panikk og kastet seg ut i Bosporosstredet for å komme seg vekk.

Statsminister Binali Yildirim sier gjerningsmannen klarte å komme seg vekk og fortsatt er på frifot. Han avviser samtidig meldingene om at vedkommende var utkledd i julenissedrakt.

Umenneskelig

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener den eller de som angrep nattklubben, ønsket å skape kaos i Tyrkia.

– Men Tyrkia vil aldri tillate at terroristene får drive sitt skitne spill, sier Erdogan.

– Dette var en massakre, helt umenneskelig råskap, sier Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu.

Soylu sier at det blant de 20 som så langt er identifisert, er 15 utlendinger og fem tyrkere. En saudiarabisk tjenestemann i Istanbul opplyser til DPA at fem av de drepte var saudiarabere.

Flere nasjonaliteter

Jordanske myndigheter opplyser at tre jordanere ble drept, mens tunisiske myndigheter melder at to av deres statsborgere er blant de døde. Det var også to indere blant de drepte, en ung israelsk kvinne og en person med fransk-tunisisk statsborgerskap. Det er ikke kjent om denne siste er en av dem som omtales av tunisiske myndigheter.

Også en person med belgisk-tyrkisk statsborgerskap er drept, opplyser det belgiske utenriksdepartementet.

– Vi har ingen informasjon om at nordmenn er berørt av angrepet, sier Utenriksdepartementets pressekontakt Guri Solberg.

Forferdelig

Øyenvitner og gjester forteller om fryktelige scener inne i nattklubben.

– Vi hadde det moro. Plutselig begynte folk å løpe. Mannen min sa jeg ikke skulle være redd, og han kastet seg over meg. Folk løp over meg. Mannen min ble truffet på tre steder, forteller Sinem Uyanik til avisen Hürriyet.

Enkelte meldinger gikk ut på at gjerningsmannen ble funnet død på et toalett i nattklubben, men disse meldingene ble søndag avvist. Store politistyrker jakter nå på angriperen.

Hvem han var, er foreløpig uklart. Ingen grupper har tatt på seg ansvaret for angrepet mot nattklubben, men ifølge enkelte øyenvitner snakket vedkommende arabisk.

Fordømmer

En lang rekke verdensledere fordømte søndag terrorangrepet og kondolerte det tyrkiske folket, blant dem USAs president Barack Obama, Tysklands statsminister Angela Merkel og Russlands president Vladimir Putin.

– Mine tanker går til dem som er berørt av angrepet mot mennesker som feiret det nye året og til det tyrkiske folket, skriver NATO-sjef Jens Stoltenberg i en twittermelding.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland fordømte handlingen, det gjorde også statsminister Erna Solberg (H). Utenriksminister Børge Brende (H) forteller i en twittermelding at han har kondolert sin tyrkiske kollega Mevlut Cavusoglu.