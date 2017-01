Israelske soldater meid ned av lastebil i Jerusalem

Saken oppdateres.

– Vi kjenner identiteten til angriperen. Alt tyder på at han støttet IS, sier Netanyahu i en uttalelse.

Sammen med forsvarsminister Avigdor Lieberman kom han søndag til åstedet for det som trolig var et angrep i Jerusalem.

Soldatene var på vei ut av en buss da de uten forvarsel ble meid ned av en lastebil. Kjøretøyet ble angivelig styrt av en palestiner fra Øst-Jerusalem og forandret plutselig retning.

Like etter lå flere av soldatene livløse på bakken, og noen av dem var fastklemt under lastebilen.

Tre kvinner og en mann, alle i tjueårene, ble drept. Ifølge den israelske redningstjenesten MDA ble minst 15 soldater såret, og én av dem fikk livstruende skader.

Sjåføren av lastebilen ble skutt og drept på stedet, opplyser politiet.

– Mulig terror

Politiet kaller hendelsen for et mulig terrorangrep. Ifølge israelske medier var gjerningsmannen palestiner og bosatt i Øst-Jerusalem. Politiet har oppgitt at han hadde israelsk førerkort og kjørte en lastebil med israelske skilter.

Den palestinske Hamas-bevegelsen, som styrer på Gazastripen, hyller angrepet, men tar ikke ansvar for det.

Angrepet skjedde på Armon Hanatzi-promenaden, som har utsikt til Jerusalems gamle bydel og er et populært turistområde.

Mange angrep

Israelere har i over ett år blitt rammet av en rekke kniv- og bilangrep utført av for det meste unge palestinere, som tilsynelatende har handlet på egen hånd.

Siden høsten 2015 er 40 israelere og to besøkende amerikanere blitt drept i slike angrep. Samtidig har 229 palestinere blitt skutt og drept, de aller fleste av israelske sikkerhetsstyrker. Mange av palestinerne er blitt drept i forbindelse med at de har angrepet israelere eller vært mistenkt for å forsøke å gjøre det.

Israel anklager palestinske myndigheter for å hisse til vold ved at de ikke fordømmer angrepene, mens palestinske ledere mener de er et resultat av 50 år med israelsk okkupasjon, stor frustrasjon og mangel på framtidshåp.

Raseri etter soldatkjennelse

Den siste tiden har volden avtatt, og søndagens angrep var det første i sitt slag på om lag to måneder.

Det skjer samtidig som høyreorienterte israelere raser mot at en militærdomstol i forrige uke kjente en ung israelsk soldat skyldig i drap på en palestiner på den israelskokkuperte Vestbredden.

Palestineren skal sammen med en annen palestiner ha angrepet en israelsk soldat med kniv, hvorpå soldatene åpnet ild og drepte den ene av angriperne og såret den andre. Den sårede palestineren ble deretter skutt og drept mens han lå på bakken. Episoden ble filmet.

Kjennelsen har resultert i protester og trusler mot den israelske militærledelsen.

Politiet opplyste søndag at sju demonstranter er pågrepet i Jerusalem i kjølvannet av kjennelsen.