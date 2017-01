Trump: – Bare tullinger er mot et godt forhold til Russland

Saken oppdateres.

Tulling-uttalelsen er essensens i ett av de seneste utspillene den påtroppende presidenten har kommet med på Twitter. Trump er en flittig – og ikke alltid like diplomatisk – bruker av det sosiale mediet. Han skyter gjerne fra hofta om både stort og smått.

– Å ha et godt forhold til Russland er en bra ting, ikke en dårlig ting. Bare «dumme» mennesker, eller tullinger, vil mene at det er dårlig! åpner Trump sin siste tirade .

– Vi har nok problemer i verden uten enda ett. Når jeg er president, vil Russland respektere oss langt mer enn de gjør nå, og begge landene vil, kanskje, jobbe sammen for å løse noen av de store og presserende problemene og sakene i VERDEN!

Gleder seg

Litt senere og langt mer avdempet, er det også Twitter som er den valgte kanalen når Trump erklærer at han gleder seg til Storbritannias statsminister Theresa May kommer på besøk til våren.

– Jeg gleder meg veldig til å møte statsminister Theresa May i Washington til våren. Storbritannia, en langvarig alliert av USA, er svært spesielt, skriver han .

Spesielt forhold

Tross de dype forbindelsene, ofte omtalt som «det spesielle forholdet», mellom USA og Storbritannia, snakket Trump med ni andre verdensleder før May etter at han vant valget i november.

Det spesielle forholdet har også blitt noe mer komplisert ettersom brexit-general og tidligere UKIP-leder Nigel Farage allerede har besøkt Trump og sagt at han skal komme til innsettelsen 20. januar. Det er så langt ikke satt noen dato for når May, som fikk hele brexit-problemet i fanget etter folkeavstemningen, reiser til den amerikanske hovedstaden.