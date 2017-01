Trump utnevner vaksineskeptiker til å evaluere vaksiner

Saken oppdateres.

Det opplyser Kennedy selv etter et møte med Trump tirsdag. Kennedy er sønnen til tidligere justisminister Robert Kennedy.

Trump har selv uttrykt skepsis til vaksiner, og har blant annet gjentatt påstander om at vaksiner forårsaker autisme. Disse påstandene er for lengst vitenskapelig tilbakevist, men finner likevel støtte i enkelte miljøer.

Kennedy er blant dem som tror på autismeteorien, og har kjempet for å gi foreldre muligheten til ikke å vaksinere barna. Han opplyser til AP at Trump inviterte ham til et møte i New York tirsdag.

Påstandene om at MMR-vaksinen skulle forårsake autisme, ble fremmet av den britiske legen Andrew Wakefield i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 1998. Wakefields studie ble senere tilbakevist og The Lancet innrømmet at artikkelen aldri burde vært publisert. Wakefield mistet legelisensen i 2010.

Mange har likevel droppet vaksinen, og Verdens helseorganisasjon har registrert en sterk økning i utbredelsen av meslinger.