Trumps sønner overtar ledelsen av bedriften

Saken oppdateres.

Trump holdt onsdag sin første pressekonferanse etter at han ble valgt til president.

Et advokatfirma har hjulpet Trump med legge opp en ny struktur for selskapet, som skal isolere den påtroppende presidenten fullstendig fra styringen.

Jurist Sheri Dillon sier Trump er opptatt av å sikre at det amerikanske folk ikke kan tvile på at han er fullstendig fjernet fra selskapet.

– Mine to sønner som er her i dag, Don og Eric, skal lede selskapet. De kommer til å gjøre det på en profesjonell måte, sa Trump.

Advokat Dillon sa at selskapet ikke kommer til å gjøre noen nye avtaler med utenlandske aktører, men de kan forfølge avtaler internt i USA. Trump-organisasjonen skal ansette en egen etikkrådgiver som må godkjenne alle avtaler som kan skape bekymringer om potensielle konflikter.

Lover billigere og bedre helsetjenester

USAs påtroppende president Donald Trump omtaler helsereformen Obamacare som en katastrofe, og sier den skal oppheves og erstattes med billigere og bedre helsevesen.

Trump sa på en pressekonferanse onsdag at Obamacare skal erstattes nesten samtidig med at hans nye helseminister godkjennes av Kongressen.

– Vi skal legge fram en plan der vi opphever og erstatter Obamacare med en gang. Mest sannsynlig skjer det samme dag som helseministeren godkjennes. Kanskje til og med innenfor samme time, sa Trump.

– Vi skal få orden på helsetjenestene her i landet, fortsatte han.

Den påtroppende presidenten sa videre at han gjør Demokratene en tjeneste ved å erstatte Obamacare med en annen reform.

Første pressekonferanse

Trump holdt onsdag sin første pressekonferanse etter at han ble valgt til president. Et sentralt tema ble ubekreftede påstander i en etterretningsrapport som antyder at russiske myndigheter har en kompromitterende video av Donald Trump.

Den ubekreftede rapporten om det angivelige russiske videomaterialet skulle aldri vært laget, framholdt Trump.

Han kritiserte både mediene som har omtalt rapporten og amerikansk etterretning.

– Kanskje etterretningstjenestene lekket den. Det ville vært en stor flekk på rullebladet deres, sa Trump.

Påstanden om den kompromitterende videoen, som skal vise Trump sammen med flere prostituerte på et hotellrom i Moskva, er å finne i en rapport skrevet av en tidligere britisk etterretningsagent.

Trump ble informert om saken av USAs øverste etterretningssjefer i forrige uke, melder CNN, Buzzfeed og flere andre amerikanske medier.