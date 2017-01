Trumps utfall mot etterretningen vekker uro

Saken oppdateres.

– Hvem skal Trump lytte til om han ikke skal lytte til etterretningsorganisasjonene? Konflikten synes å være mer intens enn noen gang, sier Melby.

Seniorforskeren ved Senter for transatlantiske studier mener onsdagens pressekonferanse med den påtroppende presidenten synliggjorde en systemkrise som er dypt bekymringsfull.

– Trump mer enn antydet at amerikansk etterretning står bak lekkasjen om at russerne sitter på kompromitterende informasjon om ham. Han antydet også at han kunne komme til å skifte ut ledelsen. Et slikt grep vil kunne utfordre legitimiteten til organisasjoner som skal ivareta landets sikkerhet, uten å skjele til politiske motiver, sier han.

– Syke mennesker

Pressekonferansen i lobbyen i Trump Tower i New York var hans første siden juli. Da temaet ble den ubekreftede etterretningsrapporten gikk han kraftig ut mot mediene og amerikansk etterretning. «Falske nyheter» og «uekte saker» laget av «syke mennesker», konkluderte Trump.

– Kanskje etterretningstjenestene lekket den. Det ville vært en stor flekk på rullebladet deres, sa han.

Den påtroppende presidentens forhold til Russland og Putin var en gjennomgangsmelodi under pressekonferansen. Og for første gang erkjente han Russland kan ha stått bak hackingen av Det demokratiske partiet.

– Jeg tror det var Russland. Men det kan også ha vært noen andre, sa Trump og fortsatte:

– Hvis Vladimir Putin liker Donald Trump, anser jeg det som en ressurs, ikke en ulempe.

Russisk hjelp mot IS

Den påtroppende presidenten framholdt at Russland kan hjelpe USA i kampen mot ekstremistgruppa IS, men poengterte at det slett ikke er sikkert at han vil komme overens med Putin. Han sa videre at han håper det, men at det ikke er mulig å si det enn så lenge.

Trump gjentok for øvrig at helsereformen Obamacare skal erstattes med noe nytt og lovet bedre og billigere helsetjenester. Om den planlagte grensemuren mot Mexico sa Trump at samtaler med Mexico skal starte rett etter at han innsettes som USAs president 20. januar. Han hevdet nok en gang at Mexico kommer til å betale for den planlagte muren.

Sønnene overtar

Når det gjelder framtiden til Trumps forretningsimperium, blir det en stiftelse med den påtroppende presidentens sønner Donald jr. og Eric som sammen med en medarbeider skal overta styringen.

Et advokatfirma har hjulpet Trump med legge opp en ny struktur for selskapet, som skal isolere den påtroppende presidenten fullstendig fra styringen.

– Vi kan slå fast at Donald Trump er den samme nå som han var i valgkampen. Politikken hans er uforutsigbar fordi han selv er så uberegnelig og temperamentsfull. Han tåler ikke kritikk og mangler fullstendig evnen til selvkritikk, sier Melby.