Tysklands utenriksminister forundret over Trumps nazi-uttalelse

Da Trump på en pressekonferanse onsdag avviste påstandene i lekkasjen om at Russland har noe på ham, sa han at lekkasjen var noe som Nazi-Tyskland kunne gjort.

– Ærlig talt, når det gjelder spørsmålet om sammenligningen med Nazi-Tyskland, er jeg like forundret som dere. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det, sa Steinmeier torsdag.

Hovedtemaet på den timelange pressekonferansen i Trump Tower onsdag var de ubekreftede påstandene om at Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å vinne valget, og at Russland sitter på kompromitterende materiale om Trump.

Den 60 år gamle sosialdemokratiske politikeren Steinmeier har de siste månedene stått fram som Tysklands argeste Trump-kritiker.

Dagen etter valget sa han forholdet til USA ville bli vanskeligere med Trump som president. Før valget var han enda skarpere, da han blant annet kalte utsiktene til en Trump-seier skremmende. Han sammenlignet ham også med folkene bak brexit og det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD).