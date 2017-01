Selvmordsbombing og rakettangrep i Syria

Saken oppdateres.

Kort tid etter uttalelsen torsdag ble det meldt at minst åtte personer ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg i Syrias hovedstad Damaskus, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). I løpet av natten fulgte meldingen om et rakettangrep mot den militære flyplassen Mezzah i utkanten av Damaskus.

Ifølge den statlige stasjonen SANA TV opplyser den syriske hæren at flere raketter ble avfyrt fra et område nær Genesaretsjøen i Israel rett etter midnatt. Disse skal ha truffet militærflyplassen. Hærledelsen sender en advarsel til Israel om at «det forkastelige angrepet vil få følger. Ifølge Syria er dette tredje angrepet fra Israel på kort tid. Det israelske forsvaret har ikke villet kommentere tidligere påstander eller fredagens beskyldning.

Fredssamtaler

På en pressekonferanse i Genève torsdag framholdt FNs spesialutsending Staffan de Mistura at våpenhvilen som trådte i kraft 30. desember, for det meste overholdes. Han uttrykte imidlertid bekymring for at fortsatte kamper i Barada-dalen nordvest for Damaskus truer våpenhvilen mellom regimet og opprørere.

På samme pressekonferanse uttalte den tyrkiske utenriksministeren seg om de kommende fredssamtalene om Syria. Samtalene starter 23. januar i Astana i Kasakhstan og er kommet i stand etter initiativ fra Tyrkia og Russland:

- USA burde helt klart bli invitert, og det er hva vi har blitt enige med Russland om, sier utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

Sanksjoner

Det er ikke kjent om USA vil være med ennå, og torsdag innførte Obama-administrasjonen, ved finansdepartementet, sanksjoner mot 18 syriske embetsmenn på høyt nivå, det syriske militæret og et teknologiselskap.

Sanksjonene innebærer at amerikanere ikke får drive forretninger med noen av personene, de fem grenene i militæret eller teknologiselskapet på lista. Hvis noen av dem har aktiva i USA skal disse fryses og gjøres utilgjengelige. Bakgrunnen for den amerikanske reaksjonen er at en FN-rapport har konkludert med at president Bashar al-Assads regjering har brukt kjemiske våpen i den seks år lange borgerkrigen i landet.

Både regimet og opposisjonen i Syria har for øvrig lovet å delta under samtalene i Astana, men det er foreløpig uklart hvilke opprørs- og opposisjonsgrupper som kommer. Assad har sagt at han er villig til å forhandle med hvem det enn måtte være.