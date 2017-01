FN priser rednings-operasjoner i Middelhavet

Saken oppdateres.

I løpet av de tre siste dagene har den italienske kystvakten sammen med EUs grensebyrå Frontex reddet om lag 1.500 mennesker fra båter, som har strevd under krevende værforhold i Middelhavet, opplyser UNHCR .

– Dette er en tragisk start på 2017. Men det er veldig godt å se at det å redde liv har førsteprioritet for den italienske kystvakten og Frontex. De har vært modige og har trosset ekstremværet og reddet mange mennesker, sier UNHCRs Europa-sjef Vincent Cochetel.

– Migrantene og flyktningene som har overlevd har gått gjennom tøffe og utenkelige lidelser både fysisk og psykisk, utdyper Cochetel.

De overlevende og døde ankom Messina ved den nordøstlige kysten av Sicilia søndag.

Det er dokumentert at 5.000 mennesker mistet livet i et forsøk på å krysse Middelhavet i fjor. Et rekordhøyt antall sammenlignet med 2015, da 3771 døde.