- Istanbul-mistenkt har tilstått

Saken oppdateres.

Guvernør Vasipi Sahin bekrefter at den mistenkte er en usbekisk statsborger. Han skal ha fått trening i Afghanistan.

Mannen har tilstått, og fingeravtrykkene hans stemmer over ens med avtrykk som antas å stamme fra gjerningsmannen, opplyste Sahin tirsdag.

Den tyrkiske avisen Hürriyet navnga mandag den usbekiske IS-krigeren Abdulkadir Masjaripov, også kjent som Ebu Muhammed Horasani, som gjerningsmann.

IS hevder å stå bak

IS har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen mot nattklubben Reina, og søndag opplyste tyrkisk politi at de hadde slått til mot et hus i Silivri øst for Istanbul. Dette skal ha blitt benyttet av Masjaripov før terroraksjonen.

I huset ble det funnet 150 000 dollar, nesten 1,3 millioner kroner, i kontanter. Det var ifølge tyrkisk politi Masjaripovs belønning for å gjennomføre massakren. På grunn av den intense politijakten på ham, fikk han imidlertid aldri hentet pengene.

Flyktet med sønnen

Masjaripov, som ifølge tyrkiske kilder tilhører den usbekiske grenen av IS, skal ha dratt hjem til boligen sin i Zeytinburnu-distriktet i Istanbul etter massakren. Der hentet han sønnen, før de to flyktet videre sammen.

Sønnen var ifølge tyrkiske medier sammen med Masjaripov da han ble pågrepet, men det er ikke kjent hvor gammel gutten er.

Etterretningstjeneste

Numan Kurtulmus, en av Tyrkias fire visestatsministre, hevdet mandag at en ikke navngitt etterretningstjeneste også var involvert i terrorangrepet mot nattklubben.

– Det ser ut til at det ikke bare var en terroristorganisasjon som sto bak angrepet mot Reina, men at også en etterretningsorganisasjon var involvert. Dette var en ekstremt godt planlagt og organisert aksjon, sier han til avisa Hürriyet .

Uigur-minoritet

Tyrkiske myndigheter har tidligere hevdet at gjerningsmannen tilhørte den muslimske uigur-minoriteten, som også er representert i Usbekistan.

Tyrkisk politi har fra før pågrepet nærmere 40 personer etter terrorangrepet, blant dem flere uigurer.

Det er ikke kjent om Masjaripov tilhører uigur-minoriteten.