Snøscooteren hadde én passasjer for mye

Saken oppdateres.

En trondheimskvinne (69) omkom og mannen hennes (70) ble alvorlig skadet etter en snøscooterulykke i Storlien i Sverige på lørdag.

De to var passasjerer på en snøscooter som ble kjørt av en tredje nordmann i 50-årene.

- Denne scooteren var registrert for én passasjer, opplyser Urban Dahlbäck som er etterforskningsleder i politiet i Jämtland.

Ifølge Dahlbäck finnes det ikke noe konkret forbud mot å ha en passasjer for mye, men i følge regelen kan man ikke plassere passasjerer på en slik måte at fare kan oppstå.

- Vi etterforsker om det kan ha bidratt til ulykken at det var tre personer på scooteren, sier etterforskningslederen.

Vil gjøre avhør

Snøscooteren var av merket Bearcat Arctic. Politiet har beslaglagt scooteren, og er i gang med tekniske undersøkelser av denne.

Nordmannen som kjørte scooteren er ikke formelt mistenkt i saken per nå, ifølge politiet.

- Vi skal foreta ytterligere avhør før vi tar stilling til eventuelle mistanker mot scooterføreren, sier Dahlbäck.

Politiet skal blant annet avhøre et vitne til hendelsen.

I en pressemelding lørdag opplyste politiet at det etterforskes om det er utvist uaktsomhet som har forårsaket en annens død og personskade.

- På vei fra hytte

Dødsulykken skjedde i et hyttefelt nordvest for Storvallens kapell, ikke langt fra E14 på Storlien.

Søndag opplyste politiet i Jämtland at ulykken skal ha skjedd i en snusituasjon . Meningen skal ha vært å kjøre fremover, men scooteren skal ha kommet i revers og krasjet med bakenden inn i et tre.

- Vi vet ikke alle detaljene, men vi håper å få klarhet i dette i avhør. Ut ifra de opplysningene jeg har, skjedde ulykken da de skulle dra fra en hytte i Storlien, sier Dahlbäck.

Skal overføres til St. Olavs Hospital

Den 70 år gamle mannen som overlevde ulykken ble brakt med luftambulanse til sykehuset i Østersund med alvorlige skader.

Sykehuset i Østersund opplyste søndag kveld at mannen fortsatt er på deres sykehus, og at planen er at han skal sendes til St. Olavs Hospital i løpet av noen dager.

- Han har alvorlige skader, men har det etter forholdene bra, sa en talsperson for sykehuset.