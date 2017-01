Assange jubler mens Paul Ryan raser over benådning

Saken oppdateres.

«SEIER: Obama forkorter Chelsea Mannings fengselsstraff fra 35 år til 7. Frigivelsesdatoen er nå 17. mai», skriver WikiLeaks på Twitter.

- Takk til alle som har kjempet for Chelsea Mannings benådning. Deres mot og engasjement har gjort det umulige mulig, sier Assange.

Manning ble pågrepet i 2010 og fikk dommen på 35 års fengsel i 2013. Obama har benådet henne så hun slipper å sone ferdig .

- Ikke et lovbrudd

Tidligere i januar uttalte WikiLeaks at Assange ville si seg enig i å bli utlevert fra London til USA om Obama benådet Manning. Han er åpen for forhandlinger hvis etterforskningen avsluttes, sier hans svenske advokat Per E. Samuelsson til nyhetsbyrået TT.

- Han avventer et initiativ fra den amerikanske siden, sier Samuelsson, som avviser at Manning er benådet.

- USA sier jo ikke at Manning ikke har begått et lovbrudd. Assange kan derfor ikke stole på at USA ikke skal sikte ham, sier advokaten.

«Fullstendig skandaløs»

Blant republikanerne er tonen en helt annen enn hos Assange. Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier president Barack Obamas avgjørelse om å gjøre om straffen til Chelsea Manning er «fullstendig skandaløs».

Ryan sier den tidligere etterretningsanalytikeren som lekket fortrolige dokumenter, «satte amerikanske liv i fare og avslørte noen av nasjonens dypeste hemmeligheter.»

Det hvite hus sa tirsdag at Manning er én av 209 innsatte som får forkortet straff før Obama trer av. Ryan hevder Obama setter «en farlig presedens der de som avslører vår nasjonale sikkerhet ikke blir holdt ansvarlig for sine lovbrudd».