Obama med klare råd til etterfølgeren

Saken oppdateres.

På spørsmål om hvilke råd han har gitt etterfølgeren Donald Trump, ønsket ikke Obama å gå i detalj.

– Men jeg har sagt at dette ikke er en jobb man kan gjøre alene. Man er enormt avhengig av å ha et team rundt seg, sa Obama, som har rådet Trump til å lytte nøye til rådene han får fra dem han har rundt seg i sin administrasjon.

Manning

Obama fikk blant annet spørsmål om hvorfor han i en av sine siste handlinger som president valgte å reduserte straffen til varsleren Chelsea Manning.

Manning soner en dom på 35 års fengsel for å ha lekket 700.000 sider hemmeligstemplede dokumenter fra det amerikanske forsvaret og diplomater til varslernettstedet WikiLeaks. 17. mai blir hun løslatt etter å ha sonet under sju år av dommen.

– Hun ble stilt for retten, tok ansvaret for sin forbrytelse, hun fikk en dom som var svært disproporsjonal i forhold til hva andre som har lekket hemmeligstemplede dokumenter, har fått, og hun har sonet mye av straffen. Det var fornuftig å ettergi resten, sa Obama under sitt siste møte med pressen.

Russland

Obama fikk også spørsmål om det anstrengte forholdet til Russland som har utviklet seg i løpet av hans tid i Det hvite hus.

– Jeg tror at det er i USAs og verdens interesse at vi har et konstruktivt forhold til Russland. Det har vært min tilnærming gjennom hele presidentperioden, sa Obama, som viste til at Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina har mye av skylden for at forholdet mellom Washington og Moskva nå er dårligere enn på lenge.

Midtøsten

Den avtroppende presidenten brukte også mye tid på å forsvare beslutningen om ikke å stanse en FN-resolusjon rett før jul, som fordømmer bosetningene Israel bygger i de okkuperte palestinske områdene.

– Det var viktig for oss å sende et signal, en vekker om at tiden er i ferd med å renne ut for en tostatsløsning, sa Obama.

– Håpet er at det kan føre til ny debatt, både blant israelere og palestinere, og en mer sober vurdering av hva alternativene til en tostatsløsning er, sa Obama. Han kom videre med en klar advarsel til etterfølgeren, som har varslet en langt mer Israel-vennlig linje.

– Om man skal gjøre store endringer i Midtøsten-politikken, så sørg for å tenke nøye gjennom det først. Det vi gjør, kan få enorme følger. Vi er den største gutten i gata, sa Obama.

Ros til pressen

Obama benyttet også sin siste pressekonferanse som president til å rose pressekorpset i Det hvite hus og understreket at en fri presse er helt sentral i et demokrati som USA.

– Et demokrati fungerer ikke om vi ikke har velinformerte innbyggere, og dere er helt sentrale når det gjelder å fortelle folk hva som skjer i maktens korridorer, sa Obama.

Han rådet videre journalistene til å være like pågående overfor Trump og hans administrasjon, som de har vært mot hans egen.

– Jeg håper at dere vil fortsette med samme fasthet som dere har vist overfor oss, at dere vil arbeide like hardt for å komme til bunns i historiene og få dem riktige, sa Obama, som heretter vil bruke mer tid på familien og kanskje «skrive litt».