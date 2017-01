Jan Guldahl på plass for å hylle Donald Trump

Saken oppdateres.

- Jeg har tro på at han kan lykkes. Det var sønnen min som satte meg på ideen om å reise over siden jeg er en stor tilhenger av Donald Trump, sier Guldahl på telefon fra Washington noen timer før Trump legger hånda på bibelen og sverges inn som ny president.

Håper på et glimt

Ideen til å reise fikk han for noen få dager siden, og Guldahl har derfor ikke sikret seg billett til selve seremonien i Washington. Men han har tro på at han skal komme nært nok til å få et glimt av mannen han mener vil forandre verden til det bedre.

- Det er aller første gang jeg besøker USA. Jeg er sikker på at Donald Trump blir en god president som kan gjøre mye riktig for verden og for USA. Jeg håper at vi får se en mer forsonende tone fra han i kveldens tale. Jeg håper og tror at Trump vil satse på å samle et splittet USA og også fremstå som president for de som ikke stemte på han. Jeg regner med at hans rådgivere har lagt opp til det, og at han modererer språket vi så i valgkampen. Det er jo nokså vanlig at man er litt tøffere i tonen når det er snakk om valgkamp, og at dette endrer seg nå, sier Jan Guldahl.

Større forståelse

Øyelegen fra Trondheim er nå på vei inn til Washington sentrum og kan fortelle at han allerede har møtt mange amerikanere som gleder seg til at Trump skal ta plass i Det hvite hus.

- På hotellet der jeg bor henger det et bilde av Ronald Reagan og Mikahil Gorbatsjov. De gjorde mye for å skape større forståelse mellom USA og Sovjet. Jeg tror at det samme nå kan skje med Trump og Putin, sier Jan Guldahl.