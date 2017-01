Over 90 personer pågrepet i Washington

Saken oppdateres.

Anti-Trump-aktivistene prøver å ta seg fram til paraderuten som går fra Kongressen til Det hvite hus cirka klokken 21 (norsk tid). I alt skal det være mer enn 1000 demonstranter i gatene.

Ifølge CNN skal politiet ha pågrepet over 90 personer i skrivende stund. Politiet understreker overfor avisen at protestene foregår i en liten del av byen.

Ville stanse seremonien

Allerede i morgentimene fredag forsøkte aktivister å sperre en rekke av portene inn til den store innsettingsseremonien i nærheten av kongressbygningen, mens væpnet politi forsøkte å hjelpe frammøtte som hadde billetter.

Koalisjonen DisruptJ20, som har sitt navn fra datoen da innsettelsen finner sted, varslet på forhånd at de vil gjøre alt de kunne for å stanse seremonien, men et stort politioppbud sørget for at den ble gjennomført som planlagt.

Likevel rådet kaos i enkelte gater utover formiddagen, mens svartkledde aktivister knuste vinduer og ble jaget av politiet, som tok i bruk pepperspray for å få kontroll over situasjonen.

Demonstrasjon i New York

Borgermestre, skuespillere og flere tusen av New Yorks borgere møtte også opp utenfor Donald Trumps bygning i New York i en demonstrasjon før innsettelsen av USAs neste president fredag.

Skuespillere som Robert De Niro, Sally Field og Mark Ruffalo var blant dem som møtte opp torsdag på det planlagte arrangementet utenfor Trump Tower nær Central Park på Manhattan. Blant dem som var med å planlegge arrangementet var Greenpeace, Planned Parenthood og MoveOn.org.

- Hva som enn skjer, vil vi amerikanere, New York-borgere og patrioter stå sammen om våre rettigheter og for rettighetene til våre medborgere, sa De Niro til folkemengden.

På demonstrantenes plakater sto det blant annet «Slåss mot Trump hver dag» og «Rettferdighet og borgerrettigheter for alle».

- Han har ikke mandat til å styre. Vi er majoriteten. Ikke gi opp, jeg gir ikke opp. Han vil ikke vare i fire år, ropte den kjente dokumentarfilmskaperen Michael Moore til folkemengden. Han viste til at Trump ikke fikk et flertall av stemmene i valget i november.

Bakgrunnen for demonstrasjonen var å belyse temaer som helseforsikring, miljøet og andre temaer som Trump har kontroversielle holdninger til.

Skuespiller Alec Baldwin oppfordret folk som var kritiske til Trumps politikk til å involvere seg mer. Han møtte opp i sin kjente parodi av Trump som først ble vist på TV-programmet «Saturday Night Live» en tid tilbake.

