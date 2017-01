Dette skriver avisene om Trump

Saken oppdateres.

Hva ligger i lovnaden «Make America Great Again»? På enkelte førstesider i vedens aviser avspeiles en vente og se-holdning, mens andre aviser mener det allerede nå er grunn til å slå alarm.

Det amerikanske liberale nettstedet «The Huffington Post» har samleoverskriften «Spenn dere fast» som paraply over sitt stoff om gårdagens presidentinnsettelse av den 45. amerikanske presidenten Donald J. Trump. De har nyhetssaker med titler som: Den første talen, en mørk, mørk visjon, Det er som om en fiendtlig overtakelse er på vei, og Systemet har slått fallitt og en svindler har vunnet.

China Daily trekker frem at Donald J Trump sa under presidentinnsettelsen at gjennom å vise lojalitet til landet vil amerikanerne også gjenvinne sin lojalitet til hverandre.

TV-kanalen CNN mener verden nå reagerer på at Trump har kommet til makten, og viser til demonstrasjoner mot den amerikanske presidenten.

Den britiske avisen The Independent har et bilde av Trump over hele førstesiden, med tittelen: So help us God. På nettsiden har de en reportasje fra en fest for Putin-supportere i Moskva, hvor budskapet skal ha vært: Washington vil bli vårt.

Britiske The Guardian trekker frem at fra nå av kommer det bare til å bli Amerika først, mens de på nettstedet trekker frem at den nyinnsatte presidenten fredag erklærte politisk krig.

På nettstedet til USA Today skriver de at dagens kvinnemarsj mot Washington er starten på en ny politisk bevegelse, mens førstesiden til The New York Post står det Makt til dere, Folket.

På hjemmesiden til avisen The Washington Post lørdag formiddag er oppslaget at president Trump sverget at han ville få å få slutt på det amerikanske blodbadet.

Den tyske avisen Die Zeit trekker frem fra talen: Amerika først, Amerika først!