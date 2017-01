Trump er allerede i gang

Saken oppdateres.

Med løfte om å gjenreise USA til fordums storhet og varsel om å utrydde radikal islamisme tok Donald Trump fredag fatt på gjerningen som De forente staters 45. president. Han overtar et land som er dypt splittet og møter en verden som langt på vei trekker hans dugelighet i tvil.

Det tok ikke lang tid før USAs nye president tok pennen fatt.

«Obamacare»

Like etter paraden fra Kongressen til Det hvite hus fredag, gikk Trump til Det ovale kontoret og signerte sin første presidentordre. Trumps stabssjef Reince Priebus sier ordren går ut på å «minimere den økonomiske byrden» som følge av «Obamacare», «i påvente av avskaffelse».

Presidenten har flere ganger sagt at han vil fjerne helsereformen Affordable Care Act, på folkemunne kjent som «Obamacare».

«Obamacare» ble innført av Barack Obama for å sørge for helseforsikring til millioner av amerikanere som ikke var dekket av annen offentlig forsikring eller av arbeidsgiver. Innføringen reduserte antallet amerikanere uten helseforsikring fra 16 prosent i 2010 til 8,9 prosent i fjor.

For republikanerne har det å reversere Obamas reform hatt høyeste prioritet. Trump har sagt at Obamacare skal bli opphevet og erstattet samtidig, noe som er svært utfordrende med tanke på USAs store og kompliserte helsesystem.

Ministre godkjent

Senatet godkjente fredag både den pensjonerte generalen James Mattis som USAs forsvarsminister og general John Kelly som minister for innenlands sikkerhet.

Også disse godkjenningene kom i løpet av noen timer etter at Donald Trump ble tatt i ed. I sin første avstemning etter innsettelsen, vedtok senatorene å godkjenne Mattis med 98 stemmer mot 1. Kelly ble godkjent med 66 mot 11 stemmer.

Mange demokrater er positive til Mattis fordi de håper han vil bli en motvekt til Trumps impulsivitet og manglende utenrikspolitiske erfaring. Under en høring i Senatet i forrige uke, anklaget Mattis Russland for å forsøke å splitte NATO, og han sa også at han ville beholde atomavtalen med Iran.

Kelly er blant dem som støtter Trumps plan om å bygge en mur langs grensen til Mexico. Han har også foreslått ytterligere styrking av grenseforsvaret, inkludert bruk av droner og sensorer.

Demonstrasjoner

Innsettelsen av Trump har ført til store demonstrasjoner rundt om i USA. Politiet måtte fredag ty til tåregass og batonger for å kontrollere demonstrantene i Washington. 217 personer er så langt blitt arrestert.

Seks politifolk har fått mindre skader, ifølge politisjef Peter Newsham. Konfrontasjonene mellom demonstranter og politi begynte en omtrent time før innsettelsesseremonien og eskalerte utover kvelden. Noen demonstranter kastet stein og asfaltbiter mot politiet, mens andre dyttet store metallsøppelkasser mot dem. En limousin ble satt fyr på.

Politiet brukte batonger, pepperspray og sjokkgranater for å spre mengdene. Det kunne høres høye smell bare seks kvartaler fra der Donald Trump ble tatt i ed.

Lørdag ventes det en verdensomspennende kvinnemarsj mot Trump. Rundt 700 demonstrasjoner er ventet verden over, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. I Sydney i Australia har allerede 3.000 mennesker samlet seg i protest mot USAs nye president.