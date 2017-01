Saken oppdateres.

– Jeg så på protestene i går, men hadde et inntrykk av at vi akkurat har hatt et valg. Hvorfor stemte ikke disse menneskene?, skriver Trump på sin egen twitterkonto.

Mer enn to millioner mennesker deltok på den fredelige markeringen «Women's March» i flere amerikanske byer lørdag.

Ifølge forskere som har spesialisert seg på å studere folkemengder, møtte mer enn tre ganger så mange personer opp på lørdagens kvinnemarsj, enn på innsettelsesseremonien fredag, skriver New York Times.

– Skader saken

Flere kjente personer holdt appeller under hovedmarkeringen i Washington, blant andre skuespilleren Scarlett Johansson, journalisten og feministen Gloria Steinem, professor og politisk aktivist Angela Davis og popstjernen Madonna.

– Støtt alle kvinner og vår kamp for like rettigheter og som individer som vet hva som er best for oss selv og vår kropp – bedre enn noen som helst folkevalgt, sa Johansson i en direkte oppfordring til den nyinnsatte presidenten.

– Kjendiser skader saken, tvitret Trump søndag.

– Flott møte

Den nyinnsatte presidenten nøyde seg ikke med å kommentere kvinnemarsjen. Han startet søndagens tvitring med skrive at han hadde «et flott møte» i CIAs hovedkvarter lørdag, hvor han talte til etterretningsorganisasjonens ansatte.

Trump tok også for seg TV-tallene fra fredagens innsettelsesseremoni, som lokket hele 31 millioner seere. Presidenten skriver at det er 11 millioner flere enn ved Barack Obamas andre innsettelsesseremoni i 2013. Ved Obamas første innsettelsesseremoni i 2009 hadde hele 37,8 millioner seere benket seg foran TV-en.

Trumps pressetalsmann Sean Spicer sa at fredagens innsettelsesseremoni var den mest sette noen gang. Det stemmer derimot ikke helt.

Den mest sette innsettelsesseremonien siden 1969 var i 1981, da 41,8 millioner så da Ronald Reagan ble tatt i ed, skriver The Independent.