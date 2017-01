16 evakuert fra branndrama i Lillehammer

Saken oppdateres.

Til sammen ble 16 personer evakuert på grunn av brannen, som startet i en bygård i krysset mellom Storgata og Elvegata i Lillehammer natt til søndag. Én av dem ble fraktet til sykehus med røykskader.

Det var bygningen der brannen startet – i Storgata 81 – som brant ned. Det var lenge stor frykt for at brannen skulle spre seg til to tilstøtende adresser, men brannvesenet fikk søndag formiddag kontroll over brannen i den verneverdige trebebyggelsen.

– Det er snakk om tre trehus som henger sammen. Det ene er totalskadd, mens de to andre har røyk- og vannskader, men det har ikke tatt fyr der, sier operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Én røykskadd

Nødetatene fikk tidlig kontroll på alle menneskene som oppholdt seg i bygningene, og ingen er savnet etter brannen. En kvinne i 20-årene ble båret ut og sendt til sykehus med røykskader. Utover det er det ikke meldt om personskader, opplyser politiet.

Åtte personer ble evakuert fra Storgata 81 og fire fra et lite hus rett ved. I tillegg måtte fire evakueres fra Storgata 77 og 79, der det er mest forretninger og få leiligheter.

Ifølge VG startet brannen i en leilighet der en vennegjeng på fire personer, de fleste av dem studenter, er bosatt.

Preget ordfører

Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) er tydelig preget etter brannen og sier til lokalavisen GD at han er glad for at ingen mistet livet.

– Det var en veldig trist og lei start på dagen. Det aller viktigste er at det har gått bra med dem som bor der, og at det ikke er noen omkomne. Det er godt å konstatere at de rammede er blitt godt ivaretatt, sier han.

De evakuerte personene ble innlosjert på Mølla hotell, opplyser politiet. Det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til brannen, som politiet meldte om klokken 4.20 natt til søndag.