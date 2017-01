Nær 40 døde i togulykke i India

Saken oppdateres.

Redningsmannskaper jobbet ved togvraket hele natt til søndag for å finne overlevende etter ulykken, som skjedde klokken 23 lørdag kveld lokal tid.

Det satt rundt 600 mennesker i de sju vognene som sporet av. Over 50 skadde er fraktet til sykehus i området.

En talsmann for det nasjonale jernbaneverket sier at etterforskere undersøker hvorvidt maoistiske opprørere har gjort noe med jernbanesporene slik at toget sporet av. En ikke navngitt etterretningskilde avviser imidlertid at maoister er innblandet og at det er snakk om sabotasje, ifølge Press Trust of India.

Avsporingen skjedde i distriktet Kuneru, som ligger nær grensen mellom delstatene Odisha og Andhra Pradesh. Den nærmeste storbyen er Visakhapatnam, som ligger 160 kilometer unna.

Det indiske jernbanenettet er blant verdens største og rammes ofte av dødsulykker. For to måneder siden omkom 146 personer i en ulykke ved Kanpur nord i landet. Så sent som fredag sporet ti vogner av på et ekspresstog i delstaten Rajastan vest i landet. Ingen personer omkom, men mange passasjerer fikk lettere skader.

En rapport fra 2012 viser at 15.000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en «årlig massakre».